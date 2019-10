Evo ratifica a su gabinete tras evaluar la derrota

El presidente Evo Morales ratificó a su gabinete ministerial y descartó cualquier cambio en su equipo de colaboradores, esto tras la derrota que sufrió el "Sí" en el referendo constitucional, y que le impedirá ser candidato a una nueva reelección en 2019.



"Quiero informar al pueblo boliviano que no va a haber ningún cambio de ministros o ministras. Todos son de confianza del presidente y todos están ratificados", dijo Morales al concluir la reunión del gabinete ampliado que se realizó en en Huajchilla, La Paz.



El presidente recomendó a sus ministros "acercarse a las bases" y tomar su ejemplo de visitar incluso las comunidades más remotas. "Hay que reunirse con los movimientos sociales".



Respecto a los resultados del referendo, el presidente volvió a responsabilizar a las redes sociales de encabezado una guerra sucia en su contra, en la que considera estuvieron por detrás operadores políticos y del exterior.



Sin embargo, Morales dijo que "se respetará las redes sociales" y que lo que se analizará es cómo evitar que se transmita información falsa a través de ellas. "Ese va a ser el debate", afirmó.



Al ser consultado sobre si se analizó el caso de Carlos Mesa y su continuidad en el equipo marítimo, señaló que el tema no fue tocado, por lo que no se sabe si seguirá como vocero internacional de la causa.