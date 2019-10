Gobierno construirá casas de 45.000 dólares

Bony Morales, viceministro de Vivienda y Urbanismo, ha informado que el Gobierno construirá comunidades urbanas (viviendas, áreas de recreación y servicios básicos) a 45.000 dólares, con el fin de beneficiar a la clase media baja que no puede ser sujeta a créditos superiores al monto señalado.



Para este objetivo, el Gobierno realizará contratos con empresas privadas cuyas propuestas de diseño sean aprobadas, dijo Morales. El Estado les pagará en dos modalidades: la primera, a través de un anticipo y, la segunda, será mediante un desembolso total cuando la constructora concluya el proyecto.



“Hemos recibido propuestas de viviendas que se construirán a 40.000 y 45.000 dólares, para aquellas familias que no puedan endeudarse más de ese monto y, haciendo cálculos, una familia que tiene un ingreso de 5.000 bolivianos puede, en 20 años, endeudarse hasta 45.000 dólares”, señaló el viceministro.



Proyectos en el eje troncal



Las comunidades urbanas serán construidas en las ciudades del eje troncal de Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). Morales dijo que en La Paz se están evaluando tres propuestas y en la capital cruceña se espera que se puedan aprobar cinco proyectos de construcción.



El viceministro no detalló específicamente en qué zona de la ciudad de Santa Cruz se construirán las comunidades urbanas, ya que todavía tienen que evaluar los proyectos que se están presentando.



Requisitos



Entre los requisitos para que la gente pueda acceder a una vivienda en las comunidades urbanas están que no sea propietario de algún inmueble y que resida en el lugar donde solicite la casa. El interesado deberá someterse a una evaluación socioeconómica y luego se formará una base de datos.



Prioridades



Se dará prioridad a las familias con más hijos y a madres solteras.



Sube la demanda de créditos



La cartera productiva y de vivienda de interés social alcanzó 5.487 millones de dólares, siendo superior en 1.266 millones a la de 12 meses atrás, lo cual equivale a un crecimiento del 30%. En los primeros cinco meses del año esta cartera creció $us 627 millones.