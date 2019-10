La disminución de abejas amenaza la agricultura

La disminución de abejas, mariposas y pájaros, esenciales para la polinización de los cultivos, amenaza parte de la producción agrícola mundial, advirtieron el viernes expertos que evalúan para la ONU el retroceso de la biodiversidad.



"Un creciente número de polinizadores están amenazados de extinción, a nivel mundial, debido a varios factores, muchos de ellos causados por el hombre, lo que pone en riesgo los medios de existencia de millones de personas y cientos de miles de millones de dólares de producción agrícola", estima este grupo de expertos internacionales en un comunicado.



La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES en inglés) llegó a esta inquietante conclusión en su primer informe, divulgado el lunes en Kuala Lumpur, y en un documento destinado a esclarecer políticas que frenen una espiral perjudicial para la alimentación de las poblaciones.



Se trata del primer análisis de tal magnitud realizado sobre este tema.

Según la IPBES, de 5 a 8% de la producción agrícola mundial, es decir entre 235.000 y 577.000 millones de dólares, son directamente dependientes de la acción de los polinizadores en las cosechas (cereales, frutas, etc).



"Sin los polinizadores, muchos de nosotros no podríamos consumir café, chocolate o manzanas, entre otros alimentos de nuestra vida diaria" comentó Simon Potts, vicepresidente de la IPBES y profesor en la Universidad de Reading (Reino Unido).



Existen más de 20.000 especies de polinizadores, ya sean salvajes como las mariposas o los abejorros, o domésticos, como la abeja de Europa (Apis mellifera), que fabrica miel.



De manera general, al menos tres cuartas partes de las cosechas mundiales dependen de polinizadores para el crecimiento de las plantas, los rendimientos o la calidad, indican estos expertos.



Contrariamente al trigo o al arroz, la mayoría de las frutas y verduras, los oleaginosos y ciertos cereales --que constituyen "fuentes importantes de vitaminas y minerales"--, dependen de la polinización.



De ahí la advertencia de los científicos sobre una "posible alza de los riesgos de malnutrición".



- Europa muy afectada-



Hoy en día, el 16% de los polinizadores vertebrados, como pájaros o murciélagos, están amenazados de desaparición, una cifra que sube hasta el 30% para las especies insulares, afirman los expertos.

Para los insectos, los mayores polinizadores, no hay evaluación a escala mundial, por falta de datos disponibles.



Aunque "las estimaciones locales y regionales indican amenazas muy elevadas, en particular para las abejas y las mariposas, a veces con más del 40% de especies de invertebrados amenazados localmente", indica el informe.



Norteamérica y Europa occidental están particularmente amenazados por la disminución de polinizadores salvajes.



En Europa, las poblaciones de abejas -salvajes y domésticas- y de las mariposas están en caída libre (respectivamente -37% y -31%) y 9% de estos animales están amenazados de extinción.



Pese a que hay datos incompletos para América Latina, Asia y África, los científicos estiman que las mismas tendencias se producen en estas regiones.