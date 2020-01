Santa Cruz, ¿suelo urbano para habitar o para hacer negocios?

Desde hace ya varios años, el mercado del suelo urbano y el capital inmobiliario que lo mueve viven un auge extraordinario y constituyen uno de los puntales de la actividad económica cruceña. Sus tasas de crecimiento están muy por encima de las tasas de crecimiento demográfico.



El suelo urbano es la pieza fundamental para hacer planificación urbana. Sin el manejo controlado de esta variable, no hay posibilidades de planificación urbana, pues el mercado inmobiliario construirá la ciudad según sus propios intereses, no siempre coincidentes con el bien común.



Normalmente el suelo urbano es producido para responder a la demanda de suelo para vivienda por parte de población joven o inmigrante. Digamos que se trata de un bien de uso, es decir, algo que se compra para usar, porque se necesita. Si la oferta se equilibra con la demanda, hay estabilidad de precios.



En los hechos, hoy, por las erradas políticas nacionales y el inmovilismo de las autoridades locales, el suelo urbano ya no se compra porque se necesita, se compra porque es un buen negocio, es el mejor negocio. No vale la pena ahorrar en el banco, ni invertir en manufactura; con simplemente guardarlo, se obtienen altas tasas de ganancia.

Es la tierra de engorde, es la transformación del mercado del suelo por el cual de bien de uso (es decir para usar) se ha convertido en bien de cambio, en una mercancía que se compra no porque se necesita, sino porque es buen negocio. La compra de lotes hoy se publicita no por las virtudes del lote para vivir allí, sino porque es ‘un excelente negocio’, ‘la mayor plusvalía’, etc.

Los efectos son muy positivos para el inversionista; sin embargo, como en tantos otros temas, son muy negativos para la economía nacional, para el mercado de capitales, para la ciudad y sobre todo para el acceso al suelo urbano, que se va haciendo cada vez más inaccesible para la población de modestos ingresos.



Lo extraño es que bajo un Gobierno que se dice socialista, por falta de una legislación urbanística adecuada, florece esta especulación inmobiliaria y se inflan los precios haciendo imposible su acceso para muchos y la primera víctima son precisamente quienes se endeudan con los préstamos, pues deben pagar altísimos precios por la tierra.



En el área metropolitana cruceña sucede hoy algo parecido a los bosques amazónicos: este valioso territorio está siendo destruido, es decir parcelado, no por necesidades de vivienda sino por puro negocio. Según los estudios de JICA, en las áreas ya parceladas hasta hoy, podrían entrar la población prevista de aquí hasta 2035, y, sin embargo, seguimos loteando, creando espacios muertos, inútiles que son un pasivo ambiental y un generador de gran inseguridad ciudadana, y que estarán vacíos por muchos años. En lo loteado entraría una ciudad de 12 millones de habitantes.



Hay políticas que se pueden utilizar para frenar este desvarío, como la no aprobación de parcelamientos fuera de la escala de la demanda, definiendo claramente las etapas de ampliación de la ciudad por quinquenios, el impuesto progresivo al lote no construido, la venta de terrenos por etapas para evitar la dispersión, la expropiación de terrenos no utilizados en áreas prioritarias aplicando la ley de reforma urbana de 1956, etc. Sin embargo, ninguna de estas medidas se toman porque curiosamente no hay la voluntad política de intervenir en el salvaje mercado especulativo de la tierra, pues hay ‘peces gordos’ intocables involucrados.



Un caso muy distinto es el de la inversión privada en urbanizaciones completas, con servicios, equipamientos y vivienda, pero sobre ese tema haremos otro comentario