Percy ratifica a su gabinete y no percibe corrupción en la Alcaldía

“Creo y abogo firmemente por la idoneidad y honestidad de todos los secretarios de la municipalidad”. Con estas palabras el alcalde Percy Fernández ratificó y defendió anoche a los 18 secretarios de su gabinete, a quienes este lunes les pidió que pongan sus cargos a disposición en un momento en que las denuncias de corrupción, que involucra a funcionarios municipales, han dejado mal vista a la comuna cruceña.



Percy dejó claro que no ve corrupción en la Alcaldía y que los funcionarios que estuvieron involucrados en supuestos hechos de corrupción ya fueron separados de la comuna. “Tenemos personas que trabajan conmigo que son excelentes, que son buenas”, remarcó el alcalde anoche tras finalizar la inauguración del módulo educativo N.º 132 San Martín de Porres, ubicado en la zona norte de la ciudad. Dijo que confía en sus colaboradores porque él mismo los puso.



Respecto a la denuncia que ponen en el ojo de la tormenta al secretario de Recaudaciones y Gestión Catastral, Joaquín Crapuzzi, y al concejal Rommel Pórcel dijo: “No hay justificativo, razón, causa o circunstancia que avale esas denuncias en absoluto”.



“No hay corrupción en la Alcaldía”, reiteró a tiempo de señalar que años antes hubo porque los partidos políticos hacían repartija de las instituciones públicas después de una elección.



Fernández señaló que nadie ha tocado a los secretarios, y que tras que se enteró de las denuncias de corrupción que involucraba a dos funcionarios, adoptó medidas. “Los expulsé de la municipalidad, para que no haya ningún contagio y no se haga el alboroto”, indicó.



Consultado sobre el caso dron, dijo que se tomaron acciones para eliminar una de las posibles causas del mal ambiente de la municipalidad. “Hasta ahora la municipalidad es inocente”.



Más adelante, el alcalde dijo que no le teme a ninguna investigación y que tampoco ve mal que sus secretarios sean indagados, pero siempre que no se cometan excesos y se haga de acuerdo con las normas.



Durante el acto de inauguración de este módulo educativo, el alcalde habló a los vecinos y destacó que no se debe hacer política con las cosas públicas . En el acto, Percy se emocionó al hablar de la infraestructura educativa que está entregando el municipio.

La alianza con UCS

Respecto a la alianza que tiene Santa Cruz Para Todos con Unidad Cívica Solidaridad, a la cabeza de Johnny Fernández, el alcalde aseguró que no existe ningún compromiso con esa organización. “Él (por Johnny) tiene todo el derecho de hablar lo que quiera, yo no califico. No es nada mío”, respondió.



Las insistentes preguntas sobre los hechos de corrupción en la comuna terminaron indisponiendo a la autoridad, por lo que se dio por concluida la conferencia de prensa. Varias preguntas quedaron sin responder, pues los guardias municipales alejaron de inmediato a los periodistas.



Luego los periodistas consultaron la opinión de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, que dijo que si alguna autoridad no se conduce en base a las normas, el órgano deliberante tiene un reglamento que se aplica; sin embargo, dijo que ella no iba a suponer ninguna acción contra alguna autoridad, porque para eso están las instancias de ley.

Dijo que la coordinación directa es con el alcalde y no con cada secretaría.

Hechos públicos

La semana pasada, Crapuzzi denunció a un grupo de 10 personas que supuestamente actuaban a nombre de la Secretaría de Recaudaciones, que también implicó a un hermano del secretario, Leo Crapuzzi.



Otra denuncia que cobró notoriedad fue la que hizo Verónica Mayta, propietaria del restaurante El Antojito, que acusó a Jimmy Lino, exjefe del departamento de Control de Espacio Público, y a Marco Antonio Barboza Barba, ligado al concejal Rommel Pórcel, de realizarle cobros de Bs 16.000 para poner en orden los papeles de su local. En este caso, el secretario de Asuntos Jurídicos, José Negrete, y el concejal Rommel Porcel fueron convocados a declarar por el Ministerio Público.



Fue precisamente en la cita ante la Fiscalía que Negrete dijo que detrás de acusaciones que lo involucran en delitos de corrupción hay una represalia de los dueños de bares, rocolas y cantinas y que el jefe nacional de UCS, Johnny Fernández, puede tener relación con estos casos que dañan la imagen de la Alcaldía. Estos hechos motivaron una marcha de vecinos contra la corrupción.



En la misma línea habló el concejal Pórcel, y la tarde de este lunes se realizó una acalorada sesión del Concejo Municipal, en la que el concejal Johnny Fernández terminó enfrentado con sus colegas.