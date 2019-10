Grecia se humilla ante Europa según exministro

El exministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, se ha referido al acuerdo alcanzado ayer entre Grecia y la Eurozona sobre las negociaciones para un tercer rescate y afirma que persigue convertir a Grecia en "vasallo" del Eurogrupo.



En un artículo publicado este martes en su blog, Varufakis sostiene que el acuerdo "está pensado como una declaración que confirma que Grecia acepta convertirse en un vasallo del Eurogrupo", y asegura que nunca antes la Unión Europea tomó una decisión que "mina de manera tan fundamental el proyecto de la integración europea".



Varufakis cree que el acuerdo del lunes no tiene nada que ver con la economía, "es pura y simplemente una manifestación de una política humillante" y además una muestra de la "anulación completa de la soberanía nacional, sin poner en su lugar una "política supranacional, paneuropea".



En rechazo a estas declaraciones, el presidente de Francia, François Hollande sostiene que Grecia hubiera sido humillada si se la sacaba de la Eurozona, lo cual no ha sucedido.



Durante una entrevista televisada, el francés insistió en que "la humillación hubiera sido sacarla" del euro, y que Grecia va a recibir un préstamo de 86.000 millones de euros de sus socios.



En cuanto a las razones para confiar en que el tercer rescate de Grecia funcione cuando los anteriores no funcionaron, Hollande señaló que "los griegos se han comprometido a hacer reformas" y que su Gobierno incluso adoptó algunas antes de reunirse con los otros países del euro el pasado fin de semana.