Sonidos Bolivianos rechaza el uso de su obra por parte del Gobierno

El proyecto Sonidos Bolivianos, liderado por el músico Luis Gamarra, denuncia la vulneración de los derechos de autor en una publicación del Gobierno. Y es que en la cuenta oficial de Twitter del presidente Evo Morales se publicó una versión intervenida sin autorización del videoclip del Himno Nacional con un saludo de la autoridad por las fechas patrias.



Este acto no fue del beneplácito de la fundación que publicó una nota en Facebook en la que señala que Sonidos Bolivianos no dispuso la utilización de esta obra ni su modificación para fines políticos o de imagen institucional. “La publicación de dicho vídeo vulnera derechos de imagen, voz e interpretación amparadas en regulaciones internacionales y nacionales", en este caso la Ley de derecho de autor Nº1322 Art.47, 53 y otros. "El director, productor y el personal técnico y artístico del Videoclip original rechazan el uso del mismo para otros fines que no sea la finalidad tan pura del proyecto original" señala parte del manifiesto.



En el mismo también aclaran haber recibido un aporte económico del Gobierno, a través del Ministerio de Culturas, aunque afirmaron que dicho auspicio estaba destinado a la elaboración del audiovisual y no para que la canción sea publicada por los canales del Gobierno.



Para conocer una explicación por parte del Gobierno, EL DEBER se comunicó con el Ministro de Culturas, Marko Machicao, que manifestó que en las próximas horas dará sus justificaciones del caso.



Sonidos Bolivianos, que se dedica a apoyar el talento musical de jóvenes a través becas de estudio en Estados Unidos, solicitó el retiro del material publicado y aclara que la obra le pertenece junto a Berklee College of Music, su financiador.