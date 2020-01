Llora el rock, muere Chester Bennington

Se apagó su voz. Chester Bennington, vocalista del grupo de rock Linkin Park, fue hallado muerto en su residencia de Palos Verdes, en Los Ángeles (EEUU), según confirmó la oficina forense.

“Se maneja como un posible suicidio”, declaró el jefe de dicha entidad. Ayer por la mañana, su cuerpo se descubrió antes de las 9:00 (hora local de California). Tenía 41 años y tuvo seis hijos de dos matrimonios. En 2007, Chester fue puesto en el lugar 46 en la lista de Los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos de la revista Hit Parader.

SU TRAYECTORIA

Bennington no era parte de los fundadores originales de la banda, pero él propuso el nombre en honor al parque de Lincoln Park, en Chicago. Se unió al grupo antes de que lanzara su primer disco, Hybrid Theory, en 2000. Tuvo tanto éxito, que llegó a ser el séptimo álbum más vendido de la década.

El grupo californiano ganó dos premios Grammy y vendió cerca de 70 millones de discos. Su estilo, enmarcado en el nu metal, mezcla rock, rap y sonidos electrónicos. Entre sus éxitos más conocidos están Crawling o In the end. Bennington fundó en 2005 el proyecto alterno Dead by Sunrise.

El grupo estaba promocionando su décimo álbum, One more light, lanzado en mayo. El disco vendió 111.000 copias en su primera semana y logró ser número uno de la lista Billboard. El 22 de junio, Linkin Park estuvo en concierto en Madrid, y el pasado 3 de julio, en Londres. El inicio de su gira estaba preparado para este 27 de julio, con una presentación en Massachusetts.

Sus males

Tomó interés en la música de muy joven, teniendo a Depeche Mode y Stone Temple Pilots como inspiración, incluso soñaba en convertirse en miembro de esta última banda. Hijo de una enfermera y un policía acusado de abusos sexuales, comenzó a consumir drogas con asiduidad a los 11 años, tras el divorcio de sus progenitores y la obtención de la custodia por parte de su padre.

Abusó de la marihuana, el alcohol, el opio, la cocaína, metanfetaminas y LSD. En 2011, aseguró que llevaba seis años sobrio. En alguna ocasión declaró que había considerado suicidarse porque de niño sufrió abusos sexuales por parte de un adulto.



Tenía una estrecha relación con Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y Audioslave, que fue encontrado muerto en mayo. Le dedicó una carta de despedida tras su suicidio. “Me inspiraste de formas que nunca podrías imaginar”, anotó y publicó la misiva en Twitter.



Su compañero, el teclista y guitarrista de la banda Mike Shinoda dijo: “Emocionado y desconsolado, pero es cierto. Publicaremos una declaración oficial tan pronto la tengamos”. A su vez, la discográfica de Linkin Park, Warner Music Group, expresó su pésame en Twitter con un emotivo “tu música nos acompañará siempre”.

One Republic escribió un desgarrador mensaje. “Esto rompe nuestro corazón. El suicidio es el Diablo en la tierra que camina entre nosotros”, tuiteó. Rihanna indicó: “Literalmente el talento más impresionante que he visto en vivo” y la banda Imagine Dragons compartió un emotivo mensaje: “Sin palabras, con el corazón destrozado. Descansa en paz, Chester Bennington”.