Alcaldía tilda de 'excesiva' la carta del ente Electoral

La Alcaldía de Las Paz consideró "excesiva, desmedida e injustificada" la nota que remitió en la víspera la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, al burgomaestre paceño, Luis Revilla, para que "facilite y garantice" la campaña en espacios públicos.



"Es desmedida, injustificada y excesiva la nota que envió el Tribunal Supremo Electoral. En el municipio de La Paz no se está menoscavando, no se está afectando el derecho que tienen todos de hacer campaña", aseveró el concejal Fabian Siñani.



Explicó que "en el municipio de La Paz tenemos una disposición de 2014, que indica que no se puede tomar todas las plazas y parques, limita a un 30 por ciento el espacio para esas actividades (...) Hemos retirado cosas del MAS porque vulneraban la norma y no tenían la autorización respectiva", agregó.



Respuesta del alcalde Luis Revilla:,

Señora Presidenta del TSE, cómo se cuida el ornato público si no está sujeto a autorización? pic.twitter.com/WUhVttS0cS— Luis Revilla Herrero (@LuisRevillaH) diciembre 3, 2015 n