La cervecera SABMiller acepta propuesta de compra de AB InBev

El Consejo de administración de la cervecera británica SABMiller aceptó este viernes la propuesta de compra por parte del gigante belgo-brasileño AB InBev, en la que se anuncia como una de las mayores fusiones/adquisiciones de la historia.



El Consejo de administración de SABMiller indicó en un comunicado que "prevé por unanimidad" recomendar a sus accionistas aceptar la transacción, que confiere a SABMiller una valoración bursátil de 79.000 millones de libras ($us 103.000 millones).



AB InBev, primera cervecera mundial, se congratuló por la decisión de su hasta ahora principal rival y expresó su voluntad de concluir "cuanto antes" la operación. Varios accionistas de SABMiller se oponían al acuerdo, que resultaba menos interesante a causa de las perturbaciones en el mercado cambiario.



Desde el primer acercamiento en el pasado otoño boreal, "numerosos factores afectaron el valor de la propuesta, y sobre todo el impacto del voto a favor del Brexit sobre la libra esterlina", admitió el presidente de SABMiller, Jan du Plessis, citado en el comunicado.



"Esto dificultó la decisión del Consejo de Administración, y pensamos que la oferta final de 45 libras por acción se sitúa en el abanico que consideramos aceptable", agregó.



Esa mejora representa de todos modos una valoración de la empresa inferior a la de la propuesta efectuada en noviembre, que alcanzaba los $us 121.000 millones, contra los $us 103.000 millones en la actualidad.



Nacimiento de un coloso



AB InBev comercializa entre otras las marcas Corona, Budweiser y Stella Artois, en tanto que SABMiller tiene en su jirón a la checa Pilsner Urquell y a la italiana Peroni.



La fusión dará nacimiento a un mastodonte, que podría abrirle a ABInbev las puertas del mercado africano, y sobre todo de Sudáfrica, su tierra de origen. Las ventas totales cuadruplicarán las del holandés Heineken, tercer grupo mundial del sector.