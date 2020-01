...CARA A CARA

_ Argentina llora la tragedia de Olavarría, atribuida a las graves fallas organizativas de un masivo concierto musical. Con el antecedente de la desgracia de Cromañón de hace años, no se tomaron el sábado pasado las medidas de seguridad para contener una avalancha humana durante la que murieron al menos dos personas y resultaron gravemente heridas otras diez. Entraron al predio donde se realizó el luctuoso show más de 300.000 espectadores, cuando en realidad no debieron entrar más de 200.000. Este tipo de sucesos trágicos nos dejan enseñanzas para no cometer errores con saldos tan lamentables, sobre todo en la organización de espectáculos públicos, donde se deben cuidar muchos detalles, principalmente en la seguridad y en la vigilancia de la venta de las entradas.

_ Hay delincuentes frente al volante de algunos taxis. Un reportaje difundido ayer por EL DEBER ha recogido dramáticos testimonios de pasajeros que sufrieron atracos protagonizados por choferes. Los ataques ocurren porque los ladrones se camuflan dentro de vehículos, con la facilidad que existe de habilitarse como taxista sin ningún registro. La informalidad y la falta de control es preocupante en el servicio de taxis, donde hay una permanente resistencia a trabajar con orden. Tanto la Policía como la Alcaldía tienen que intervenir cuanto antes para ayudar a frenar a los delincuentes.

_ Los hinchas del fútbol tuvimos que ver por internet ayer el duelo de los dos punteros de la Liga. Bolívar no permite la televisación por cable de sus juegos de local, ya que lo hace por su propio canal de YouTube. Quiere así alentar la presencia de más público en sus tribunas, cada vez menor en casi todos los estadios del país.