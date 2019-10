Chile pone en duda la visita del Papa a Bolivia

La embajadora de Chile en el Vaticano, Mónica Jiménez, puso en duda la visita del Papa Francisco a Bolivia, luego de que el presidente Evo Morales confirmó en días pasado la visita del pontífice.



“Por ahora no hay ninguna información precisa y la que ha estado dando el presidente Morales no está confirmado en la Santa Sede”, afirmó Jiménez en una entrevista con El Mercurio de Chile.



El Gobierno de Chile expresó en días pasados su preocupación por el anuncio de la visita del papa Francisco a Bolivia en 2015.



La diplomática reiteró que “todavía no hay nada confirmado en el Vaticano” sobre la visita de Francisco a Bolivia, que también fue anunciada por representantes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).



Jiménez dijo que el papa está invitado a todos los lugares del mundo por lo que tienen que articular las visitas a los países.



La presidenta chilena Michelle Bachelet también invitó al papa a visitar su país para conmemorar los 30 años del Tratado de Paz entre Chile y Argentina, que puso fin al conflicto por el Canal de Beagle.





Temor en Chile visita de Francisco



El Gobierno de Chile expresó su preocupación por el anuncio de la visita del papa Francisco a Bolivia en 2015. La Radio Bio Bio de Chile consultó fuentes de la Cancillería chilena que confirmaron que se teme que Francisco se pronuncie sobre el reclamo sobre la salida al mar de Bolivia.



Jaime Lagos Erazo, que es parte del equipo que asesora a la Cancillería de Chile en la defensa ante la demanda boliviana, considera que hay una gran posibilidad de que el Gobierno de Evo Morales pida al papa su mediación. “No sería raro que Bolivia intente que el Papa intervenga en esta materia”, dijo el experto.