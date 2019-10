Foto de turistas muertas en Ecuador genera dudas

Una fotografía publicada por el boliviano Alex Samaniego, que estuvo en febrero en Montañita, Ecuador, en la que aparecen Marina Menegazzo y María José Coni, contradice la línea de la investigación de la Fiscalía ecuatoriana.



La Fiscalía, según medios argentinos, no indagó ni identificó a los “presuntos jóvenes de tez blanca” que fueron vistos con las turistas argentinas días previos a su muerte, según publicó el diario ecuatoriano La República.



La foto, que fue tomada el 20 de febrero, y la versión sobre la asistencia de las chicas a una fiesta Full Moon el 22 de febrero, despertaron dudas en Argentina sobre la investigación que sigue el Ecuador.



Sobre la fotografía, el joven boliviano a explicado el contexto del 20 de febrero. “Pasé ese viernes, sábado y domingo en Montañita. La foto es del sábado, cuando jugábamos al ‘beer pong’ y ellas se asomaron a la foto de casualidad. Fue una foto tan de casualidad que hasta yo me sorprendí”, precisó Samaniego, y sumó: “Por esa foto me escribió la hermana (por Belén Menegazzo)”.



En marzo, un joven cordobés se comunicó con familiares de Menegazzo para informarle que las chicas iban con dos chicos, “uno con remera negra, ambos de tez blanca”.