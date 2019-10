Una niña de 11 años dio a luz a gemelos en Montero

Una niña de 11 años dio a luz a gemelos este pasado fin de semana en el hospital Municipal Alfonso Gumucio Reyes del municipio de Montero. La menor quedó embarazada a tras ser violada por su padrastro.



De acuerdo con el reporte médico, la niña tuvo que ser intervenida para dar a luz, los lactantes pesaron casi 2,5 kilos. La madre menor presenta un cuadro agudo de anemia y está recibiendo unidades de sangre, mientras que los gemelos se encuentran estables.



Hernán Cabrera, representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, lamentó que la familia de la niña no haya formulado el cumplimiento de la sentencia constitucional 0206/2014 que elimina el permiso y trámite judicial en la solicitud de aborto para las mujeres víctimas de violación que quedaran embarazadas.



“Hay que establecer las responsabilidades, porqué no actuó la familia la defensoría de la Niñez. Se debió haber cumplido la sentencia que viabiliza el aborto legal porque se ha puesto en peligro su vida. Esta sentencia no requiere un fallo judicial al tratarse de una menor de edad, simplemente se da efecto tras la denuncia de la familia”, cuestionó Cabrera.



El defensor del pueblo añadió que este caso debe activar todos los instrumentos de justicia, prevención y sanción para el responsable del hecho. “Esta niña ya ha tendido sus hijos, nos debe dejar una enseñanza. Como sociedad corresponde interpelarnos”, acotó.



El padrastro de la niña se encuentra aprehendido en Montero. Los familiares no quisieron brindar mayor información al respecto.