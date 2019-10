Presión de camioneros crece; Gobierno no cede

Las carreteras troncales del país y las principales fronteras están bloqueadas. Las terminales de buses suspendieron los viajes. El comercio exterior está paralizado. La presión del transporte pesado aumenta y amenaza con radicalizar medidas si es que el Gobierno no atiende su principal demanda de permitirle hacer descargos tributarios no solo con facturas de su actividad principal, sino con cualquier factura para el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Empero, el Gobierno deploró el bloqueo de carreteras de la Cá- mara de Transporte Internacional, pidió que retorne a la mesa de diálogo, pero anticipó que existen demandas que no son atendibles, porque el Estado perdería Bs 1.000 millones en recaudaciones.



Tal decisión complica la relación entre camioneros y el Gobierno. Hasta anoche se consolidó el bloqueo en dos puntos fronterizos de acceso al comercio exterior del país, Tambo Quemado y Desaguadero, y hoy se perfila cerrar las fronteras de Yacuiba y Puerto Suárez. Además los choferes del transporte pesado han cerrado el acceso a los recintos aduaneros y están bloqueando las carreteras troncales de seis departamentos, según el principal dirigente del sector, Fidel Baptista. Por su lado, el ejecutivo de la Cámara de Transporte del Oriente, Erlan Melgar, denunció que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) está haciendo una persecución ‘feroz y fuera de norma’ contra el sector. “Están apareciendo nuevas normas que atentan contra el transporte. Para darle un ejemplo, está la calculadora impositiva, en la que se hacen ajustes ilegales y se cobran multas cuantiosas. Otro punto, nosotros aparecemos como grandes empresarios con grandes utilidades, cuando en realidad no es así”, aseveró Melgar.



Citó que gran parte de los descargos en las facturas lo hacen con la compra de combustible en el cual el SIN ya les quitó el 30% de descargo, pese a que hoy en día el precio del barril de petróleo está por debajo de los 30 dólares. Añade que, la mayor parte de sus gastos lo realizan en el exterior, sin embargo, esas facturas no son deducibles en Bolivia, además los pagos de colegio o universidades de sus hijos no puede ser objeto de descargo, lo que ocasiona serios daños al sector. Ante esa situación y al no dar una respuesta el Gobierno, los transportistas amenazaron con radicalizar medidas indefinidamente, según el presidente del transporte pesado de Cochabamba, Julio Aquino.

Se complica la situación Las administraciones de la Terminal de Buses de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Trinidad y Oruro suspendieron las salidas de buses del servicio nacional e internacional, debido al bloqueo de caminos en la red troncal. En Sucre al menos 800 camiones bloquean los cuatro puntos de acceso a esa ciudad. En Santa Cruz hay seis puntos de bloqueo: uno en Montero, otro en Cotoca, en el km 13 de la doble vía a La Guardia, en la Almacenera Boliviana y en las localidades de San Carlos y Yapacaní. Las vías internacionales a Argentina y Brasil están bloqueadas.