Los trufis y los micros también serán ordenados

El conflicto que causa caos vehicular en la ciudad desde el jueves, es la reacción del primer sector del transporte que la Alcaldía ha empezado a ordenar. Los minibuseros se oponen a cumplir una norma, pero la comuna mantiene su posición y afirma que el control continuará con los trufis y microbuses.



Alberto Moreira, director de Tráfico y Transporte, señaló que la protesta de los minibuseros interprovinciales no hará que el Gobierno municipal dé un paso atrás en su plan de reordenamiento vehicular. La meta es organizar a este sector impidiendo que ingrese al primer anillo de Santa Cruz, solo podrá llegar hasta el segundo anillo y tampoco contarán con paradas.



“Darles una parada en la ciudad sería legalizar lo ilegal”, dijo. Moreira también explicó a EL DEBER que en la reunión que sostuvo la Alcaldía con los minibuseros, este jueves, se les explicó el plan y se les sugirió que cambien sus vehículos; sin embargo, este gremio mantuvo su negativa.



“Piden un cuarto intermedio para seguir entrando hasta donde les dé la gana. No vamos a ceder”, aseguró. La alcaldesa Desirée Bravo respaldó la posición de Moreira, en entrevista con la Red Uno dijo que la fuerza pública será quien termine con la protesta de los transportistas.



El director de la Policía de Tránsito, Luis Chumacero, informó que esa unidad policial aún no ha recibido la orden de intervenir, pero que los agentes están desplegados en los puntos de bloqueo para desviar el tráfico por vías alternas y disminuir el caos vehicular.



Trufis y microbuses también serán reorganizado

?

En lo que respecta al reordenamiento de trufis el director de Tráfico y Transporte de la comuna cruceña dijo que ya se está realizando el levantamiento de datos para conocer dónde están ubicadas las paradas y cuántos trufis circulan en la ciudad. Aseguró que no se autorizará la apertura de nuevas rutas y que tampoco se suspenderá este servicio.



La tercera parte del plan de reordenamiento abarca a los microbuses. Pese a que el gobierno de Japón, a través de su programa Jica, ya ha elaborado un estudio técnico de la situación de este transporte público, Moreira indicó que la Alcaldía también hará un estudio y que a fin de año ya estará en condiciones de comenzar con el reordenamiento.



Reemplazarán microbuses cacharros

?

Una vez se conozca el número y estado de los micros, así como las rutas que cubren, se reemplazarán a los buses que estén en mal estado. “Los cacharros serán reemplazados por nuevos y se les dará plazo a los propietarios para hacerlo”, apuntó Moreira.