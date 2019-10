Carlos Mesa: "No necesito al presidente para trabajar por mi país"

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, le recordó al presidente Evo Morales que fue él que quien lo invitó a ser parte del equipo marítimo y aseguró que no necesita ni de él ni del Gobierno para trabajar por el país.



Esta es la respuesta de Mesa a las últimas palabras del primer mandatario, que tras aceptar los resultados del referendo constitucional, señaló al historiador de tener afanes políticos al impulsar el No a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado.



"Expresé públicamente mi posición por el No y voté por el No porque creo que el secreto de una democracia está en la limitación del poder", escribió Carlos Mesa este jueves en su blog personal.



"No necesito ni al presidente ni a su gobierno para trabajar por mi país. Lo acompaño en el tema del mar porque es un imperativo nacional y una cuestión de Estado, que está más allá de cualquier afecto o desafecto personal", añadió.



Mesa además aseguró que el presidente no dice la verdad cuando lo acusa de haberse opuesto al Sí porque rechaza que un indígena esté al mando del país, y eso solo pretende "desvirtuar" su posición en contra de la reelección por dos mandatos consecutivos.



A pesar que el presidente Evo Morales aludió específicamente a que Mesa estaría buscando ser candidato a la Presidencia en 2019, el exmandatario no hizo mención alguna a este tema.



Sobre su futuro como vocero de la causa marítima dijo que continuará con esta labor, que considera que es su presente y su futuro "salvo que él mismo (el presidente) decida otra cosa".