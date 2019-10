Mira la caída del bajista de Kiss en pleno concierto

Gene Simmons, el histórico bajista de Kiss, sufrió una caída de espalda durante la interpretación de la canción "Rock and roll all night", que el grupo interpretaba en un concierto en Montana, Estados Unidos, el pasado fin de semana.



El incidente fue registrado por uno de los asistentes del concierto, que alcanzó a grabar el momento con su celular y lo subió a YouTube, donde la caída ya fue vista por más de 449 mil personas.



El famoso músico cayó al tropezarse con una de las plataformas del escenario mientras caminaba hacia atrás. El pequeño accidente no provocó que se suspenda el concierto y tras ser ayudado por uno de los asistentes (no logró levantarse por sus propios medios) continuó tocando con normalidad.



Gene Simmons es el bajista y vocalista principal junto a Paul Stanley de Kiss. Actualmente tiene 66 años de edad y continúa tocando junto a su banda.



Mira el momento de la caída en la parte de arriba de la nota.