García ve persecución y no descarta pedir refugio

El periodista y director del Sol de Pando, Wilson García, denunció persecución por parte de gente ligada al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y no descartó pedir refugio en el exterior para precautelar su integridad física tras haber sido denunciado por el titular del Gobierno por supuesta "sedición".



Según García, no es la primera vez que Quintana arremete contra él. El 12 de octubre de 2012, cuando volvió a Pando para relanzar la edición impresa del periódico digital Sol de Pando fue amedrentado, al igual que un año antes, en julio de 2011, cuando lanzaron una publicación en la que acusan al Ministerio de la Presidencia de permitir el saneamiento de 250.000 hectáreas para un solo empresario, siendo que ese territorio era de un pueblo indígena del Abuná.



García incluso acusa al ministro Quintana de haberle enviado "sicarios" en 2012 y que ahora pretende sacarlo de Pando. El periodista conversó con EL DEBER desde Cobija.



¿Se presentará a la audiencia de hoy a las 17:00 en Cochabamba?

?Si no asisto a esa audiencia, se librará un mandamiento de aprehensión en mi contra, pero yo no puedo estar en Cochabamba hoy, porque mi pasaje es para mañana. Hoy intenté cambiar de vuelo, pero no se pudo. Pero esta tarde voy a intentar presentarme en la Fiscalía de Pando con mi abogado, a las 17:00, como señala la citación de la jueza de Cochabamba, si es que no hay riesgo de que me detengan.



¿Usted asumirá su defensa o tomará otras medidas?

?Ambas cosas. Voy a asumir mi defensa, pero si el cargo de supuesta sedición en mi contra se basa en mi labor periodística, lo que corresponde es que el caso sea tratado por un Tribunal de Imprenta. Mucha gente imprime mis artículos y eso es suficiente materia para que sea tratado en este tribunal y no en la justicia ordinaria.

Ayer fueron hasta mi casa para entregar a la fuerza la citación a mi madre de 85 años y pese a que mi padre, de 91 años, está delicado de salud con su cadera fracturada. Quintana sigue con su actitud vengativa, perversa y mezquina pensando que le estoy quitando su territorio de Pando, cuando esto no es territorio de nadie



¿Se siente amenazado en este momento?

?Sí, porque hay gente que nos está siguiendo. En Cobija se respira un poco de tranquilidad porque la gestión del gobernador es buena, pero Quintana tiene sus infiltrados con quienes opera y son los que generan violencia en Cobija. Ayer organicé un evento aquí y estaba lleno de gente de Quintana que me filmaba, se cortó la luz, me sabotearon.

El ministro no puede decir que yo estoy interfiriendo en una labor del Gobierno, cuando más bien estoy colaborando con la transparencia.



¿Hay posibilidad de que solicite refugio?

Sí es muy probable, seguramente esa decisión la tomaré en las próximas horas, pero quisiera evitar hacerlo. Veré con mi abogado las pruebas que sustentan la querella y dependiendo de lo que él diga, yo tomaré el camino del refugio para exigir que mis denuncias se verifiquen. Yo incluso le ofrecí pruebas al ministro de Gobierno, pero nunca hicieron nada. Si opto por el refugio sería para eso, para que las denuncias se esclarezcan y no para escaparme.



¿Es un juicio político?

El concepto de sedición es esencialmente político, es una figura penal muy grave, por eso mi temor es terminar tras las rejas con una medida sustitutiva.A quien es acusado por sedición normalmente no se lo deja libre y esa es costumbre de las dictaduras. Es un cargo muy fuerte, por eso lo eligieron cuando podrían haberme acusado por difamación, calumnias o injurias, pero me acusan de sedición porque quieren encarcelarme.



¿Quién es Quintana para usted?

?Era un buen militar cuando fue militar, era un buen sociólogo cuando lo fue y ahora es un pésimo político, pero sobre todo una persona enferma de poder que lo ha llevado a perder sus escrúpulos. Tiene un poder acumulado, más que el propio presidente.