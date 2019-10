Detienen a 11 personas con 250 kilos de cocaína

Se secuestró más de 250 kilos de cocaína y aprehendió a 11 personas, en el marco de dos operativos coordinados con la fuerza antidroga en poblaciones del departamento de La Paz, según informó el Ministerio Público.



“El Ministerio Público en su tarea efectiva de lucha contra el narcotráfico realiza diferentes operativos coordinados en puntos estratégicos del departamento para no dar lugar al tráfico de drogas”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.



Según el informe de la Unidad de Sustancias Controladas, el primer operativo de interdicción al narcotráfico se realizó en la localidad de Azariamas, provincia Franz Tamayo, donde se registró una balacera por parte de varios sospechosos que huyeron del control antinarcóticos a bordo de dos motocicletas y dos vehículos.



Sin embargo, tras una persecución se logró aprehender a tres personas, quienes transportaban 206 kilos de cocaína distribuidos en las motocicletas y vehículos, agrega el informe de la Fiscalía de Distrito.



Los aprehendidos son Wilson S. J. de 33 años; Gildaro G. T de 40 años; y Juan José T. de 22 años, todos oriundos del departamento de Cochabamba. Asimismo, se secuestró las dos vagonetas de marca Toyota.



En el segundo operativo, el Ministerio Público y la fuerza antidroga realizaron un control en la localidad de Jankoamaya, provincia Omasuyos, donde arribaron dos vagonetas y un minibús con 48 kilos de cocaína.



De acuerdo con la relación de los hechos, las sustancias controladas estaban camufladas hábilmente en prendas de vestir de las pasajeras del minibús y al interior del mismo motorizado, por lo que se procedió a la aprehensión de ocho personas.



Las personas aprehendidas son Héctor B. F de 14 años; Flor V. M de 42 años; Adela B. R. de 33 años; Carolina C. R de 22 años; Elvira B. L. de 44 años; Martha B. C. de 47 años; Deysi C. B. de 19 años y Ruth B. F. de 38 años, todos oriundos del departamento de La Paz.



Además se secuestró las dos vagonetas y el minibús, que fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de la sede de Gobierno.