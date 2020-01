Drones centran atención en la feria de San Julián

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) a través del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB), participó de la Expo Agro del Este 2016, realizado en el municipio de San Julián del Departamento de Santa Cruz, en homenaje a los 48 años de fundación.



En la tercera versión de la muestra, la UCAB realizó una presentación y demostración del uso de los vehículos aéreos no tripulados (VANT), más conocidos como Drones, para el monitoreo de cultivos, generación de modelos digitales de terreno (MDT), ortofotos (fotografías corregidas geométricamente) y análisis multitemporales.



Asimismo, técnicos profesionales socializaron la Ley Nº 337, sobre la regularización de desmontes sin autorización a todo el público que se dio cita a la Feria organizada por la Alcaldía de San Julián.



La feria tuvo concurrencia y aceptación porque no solo se presentó gran variedad de productos e insumos agrícolas, sino también se expuso artesanías y gastronomía típica de la región.



Máximo Ellaquino, jefe de la unidad agrícola del municipio de San Julián, aseguró que este tipo de eventos feriales genera más de $us 4 millones de movimiento económico en la zona.