Evo dice en la parada que las FFAA tienen ya otra doctrina

El presidente Evo Morales, durante la parada militar que recordó ayer el 191er aniversario de creación de la entidad castrense marcó el camino que siguieron las Fuerzas Armadas (FFAA) en su Gobierno. El jefe de Estado dijo que es una institución que tiene nueva doctrina y ya no se doblega a intereses extranjeros, mientras que el comandante en jefe, Gonzalo Durán, aseveró que forman “agentes multiplicadores del proceso de cambio”.



“Las nuestras tienen su propia doctrina y ya no están sometidas a intereses externos” aseveró el mandatario y remarcó que"si las FFAA de un país se han liberado de la dominación del imperialismo, ese país ya nunca más será colonia”.



El presidente, en un discurso bastante más corto que los que pronuncia en estas fechas, complementó que está convencido de que la “garantía de la soberanía económica, soberanía de los recursos naturales está en manos de las FFAA y los movimientos sociales, como una yunta para defender los intereses de la patria".



En la misma línea, el comandante Gonzalo Durán, expresó que "hoy la patria ha cambiado, pensamos y actuamos por nosotros mismos, sin que nadie nos deba decir cómo pensar y cómo actuar, hemos cambiado de actitud, hoy no solo soñamos, hacemos realidad nuestros sueños, porque somos capaces de afrontar los desafíos con valentía y coraje",

Y en ese ámbito, remarcó que esa nueva doctrina ya está metida en el pénsum académico de las nuevas generaciones.



“La formación de nuestros soldados no se limita a la instrucción de combatientes sino también en una sólida capacitación técnica en diferentes especialidades permitiéndonos entregar a la sociedad ciudadanos de bien imbuidos de un profundo amor a la patria y que mañana se conviertan en verdaderos agentes multiplicadores del proceso de cambio", expresó. De hecho, la siguiente semana arrancará en Santa Cruz la Escuela Plurinacional Antimperialista, que en su primera etapa recibirá al menos a 200 postulantes a ascender al grado de capitán.



Uno de los pilares fundamentales de esta instancia académica es el adoctrinamiento de los estudiantes en antimperialismo, “para que nunca más salgan a las calles a matar, ni se dediquen a servir intereses externos”, explicó al ministro de Defensa, Reymi Ferreira.



Obras



Por otra parte, Evo Morales aseguró este domingo que el país cuenta con los recursos necesarios para hacer realidad una carretera de doble vía que vaya desde La Paz hasta Santa Cruz. En su gestión se inició y concluyó el tramo entre la sede de Gobierno y Oruro.



"Tenemos todo el financiamiento para el camino de dos vías, eso fundamentalmente será para exportadores y transportistas", apuntó.

El presidente Morales destacó otros proyectos del Gobierno en la región oriental. Recordó por ejemplo la siderúrgica del Mutún, y anunció también que se firmará el contrato para la hidroeléctrica Rositas, que representará una inversión de mil millones de dólares. La parada militar duró cuatro horas, desfilaron sectores sociales y las tres fuerzas