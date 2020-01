José, el boxeador que se reinventó en las pesas

José Luis Ramírez ama el boxeo. Para él no hay nada como subirse a un cuadrilátero, ser envuelto por los aplausos entusiastas y vencer al oponente, es como emerger de las sombras a las luces. José ama tanto el boxeo, pero no lo puede practicar. Eso sí, le ha permitido reinventarse.

Antes del boxeo su primer amor fue el kick boxing. De niño le dio una segunda oportunidad de vida. "Yo pude haber muerto. A los 13 años tenía 97 kilos en el cuerpo. Sufría de obesidad", dice al hacer una retrospectiva de su vida ahora que tiene 25 años.

No solo debía lidiar con su problema de sobrepeso, sino también con las burlas de sus compañeros de colegio. Para echarle una mano estuvo su profesor Billy Rosales, que además le dio una nueva visión de las artes marciales. "Me hizo comprender que no solo era bueno para mi salud, sino para convertirme en mejor persona, para que me respete y respete a los demás. Me ayudó a enfrentar el bullying".

Su primera pelea y victoria la tuvo a los 15 años. Recuerda que pese a su estatura (1,63 metros) y al peso de aquel entonces, 87 kilogramos, venció a su rival de 1,79 metros. "Fue increíble. Lo tomé como un premio a mi esfuerzo y sacrificio". Y desde entonces no paró, incluso cuando llegó su segundo gran amor: el boxeo. Su maestro le dejó su academia y, con la misma devoción con la que se entrenaba lo hacía con sus alumnos.

Desde que era un niño con sobrepeso hasta que se convirtió en un pugilista con diez peleas ganadas y tres perdidas, había pasado nueve años, estaba listo para atravesar las fronteras. Minas Gerais, Brasil, lo esperaba y ya visualizaba su próximo combate, pero… ¡dos semanas antes de emprender vuelo un auto cruza el semáforo en rojo, se lo lleva a la motocicleta que conducía y a sus sueños de boxeador por delante! “17 de agosto de 2014. Lo recuerdo bien. Todo mi mundo se vino abajo”.

Por segunda vez José cree que pudo haber muerto. "Pudo haber sido mi vida o mi pierna, pero, a Dios gracias, el accidente solo dañó tres dedos de mi pie izquierdo. Aceptar que nunca más podría boxear fue duro. Estuve inutilizado siete meses".

La determinación, la disciplina y la visión de vida que le dieron las artes marciales, más el apoyo de los amigos, le ayudaron a reinventarse. Reanudó su entrenamiento en el gimnasio, pero esta vez con las pesas. Se convirtieron en sus nuevas aliadas. “Cuando estás triste o enojado te ayudan a liberarte. Te desestresan”.

En esas andaba cuando un amigo lo retó a participar en el campeonato departamental de fisiculturismo de Santa Cruz. No tenía mucho tiempo, era su primera vez y… –recuerda haberse dicho- ‘los no puedo’ no existen. Le puso ‘el alma’ a su preparación y el 23 de julio de 2016 se ubicó en el tercer lugar. Este año la competencia será nuevamente en julio, el 22, y José va con todo.

Hay una frase que la ha convertido en su máxima de vida: "Día que no aprovechas es día que no recuperas" y se la repite a diario a sus alumnos porque, a la par de su entrenamiento, da clases personalizadas y también es instructor de spinning.

Su nueva meta –además de tener la vista puesta en el Arnold Classic, una competición anual de culturistas profesionales del mundo creada por Arnold Schwarzenegger en 1989 – es ayudar a las personas, especialmente con problemas de sobrepeso, a tener una mejor calidad de vida con el deporte. “Los ‘no puedo’ no existen”, repite.