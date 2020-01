Trabajadores de la CNS, dispuestos a levantar la protesta

La dirigencia de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), pese a que al mediodía tuvieron fricciones con la Policía, se mantienen en la puerta del edificio de la institución en la avenida Mariscal Santa Cruz de la ciudad de La Paz, a la espera de un documento escrito de parte del Gobierno, en el que se, como anunció hoy el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.El dirigente de Fensegural, Boris Villa, explicó que la dirigencia espera la confirmación oficial y que. Sin embargo, cuando se le consultó si es que el anuncio del Vicepresidente terminaría el conflicto, señaló que la asamblea definió la movilización, y esa misma instancia tomará definiciones, pero cuando llegue el documento.El vicepresidente advirtio, luego de confirmar que la, que no admitirá que la COB plantee una terna, porque eso es dar paso a la corrupción. “Obviamente también se refirió a nosotros.Pediremos garantías en el país y fuera, no puede mancharnos así, que no permitirá que formemos ternas para que se hagan negociados., nos tendremos que ver en la justicia ordinaria, porque la COB no permitirá que se manche a la organización. Hemos apoyado los referéndums, las reelecciones y ahora había sido corrupta” respondió Villa.Ratificó que. “Queremos ver qué autoridad pone. Nosotros no sugerimos ni tampoco rechazamos a nadie, a no ser que sean personas tildadas por actos de corrupción. Con el documento informaremos a los compañeros, y las bases decidirán. Lo haremos conocer a las bases”.Los, y la Policía lo aceptó. A cambio, ellos aceptaron desbloquear la avenida Mariscal Santa Cruz.