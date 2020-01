Gobierno advierte que la caravana busca violencia

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que la caravana de las personas con discapacidad busca generar violencia en La Paz. Justificó el colocado de "ballas de seguridad", señalando que sectores políticos infiltrarán gente para desatar confrontación con la Policía.



"En este tipo de movilizaciones, gereneralmente se busca generar violencia, algunos políticos infiltran gente para buscar confrontación, especialmente con la Policía. Hemos instruido que se garantice protección, estando cerca para atender cualquier situación de emergencia y si en caso de haber elementos políticos que se incrustan en esta movilización, para generar violencia, hay que evitarlo", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



Conoce más: Caravana decide marchar hasta conseguir su bono



Agregó que "cuando un sector, cualquiera sea, plantea mi reivindicación o muerte, está cerrando todas las puertas a una solución razonable, porque si tuviéramos que imponer discrecionalmente, lo que nosotros consideramos como una demanda irrenunciable, no podríamos entendernos como sociedad".



Reiteró que no es "razonable" el otorgar un bono de 500 bolivianos por mes al grupo movilizado, debido a que no es sostenible en el tiempo. Mañana los diferentes grupos de personas con discapacidad se reunirán para hablar con el Gobierno.



Lea también: Gobierno llama a diálogo a sectores que no marcharon



"Creo que comparara una movilización de personas con discapacidad con una movilización que busca la toma de poder, no es equivalente, y creo que poner unas ballas en los accesos a plaza Murillo, no es lo mismo que equiparar a tanques en época de dictadura", defendió Romero sobre el colocado de ballas, criticando un comentario de un periodista.



Concluyó señalando que "los policías han sido víctimas de golpes, pedradas y agresiones, se les ha arrojado una serie de sustancias. El Comando de la Policía ha considerado que este sistema garantiza que no exista confrontación".



Puedes ver: Vigilia cumple primer día casi sin probar alimentos



La Confederación Nacional de Personas con Discapacidad anticipó que hoy saldrán a las calles para lograr su pedido. Consideran que es equivocado impedir su ingreso a plaza Murillo y anticipan que estarán en La Paz "hasta las últimas consecuencias".



Video. Así amanece la vigilia en San Francisco:,

#ÚLTIMO Así amanece la vigila de las personas con discapacidad en La Paz. Anticipan marcha #Bolivia pic.twitter.com/TxBIiIa0kr— EL DEBER (@diarioeldeber) 27 de abril de 2016 n