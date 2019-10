China lidera la taquilla del cine en el mundo

Los ingresos obtenidos por los cines chinos en febrero alcanzaron los 650 millones de dólares, una cifra que sitúa al país asiático por delante de Estados Unidos por primera vez en la historia, según datos facilitados este lunes por la consultora Entgroup.



La taquilla norteamericana sumó 710 millones de dólares en el mes, pero una vez descontada la suma proporcionada por Canadá, la cantidad se queda en 640 millones, de forma que China se consolidó como el principal mercado cinematográfico durante ese mes.



La principal baza con la que se ha conquistado ese mercado fue la cinta The Man From Macau II, protagonizada por Chow Yun-Fat, que recaudó 104 millones de dólares.



También ayudó el éxito de Dragon Blade, una cinta de acción con un reparto formado por Jackie Chan, John Cusack y Adrien Brody, que acumuló 95 millones en febrero.



El tercer puesto fue para la Wolf Totem, de Jean-Jacques Annaud, con 72 millones; el cuarto para Zhong Kui: Snow Girl and the Dark Crystal, de Peter Pau y Zhao Tianyu, con 56 millones; y el quinto para Somewhere Only We Know, de Xu Jinglei, con 44 millones.



Por contra, las producciones de Hollywood en ese periodo fueron The Hobbit: The Battle of the Five Armies, que consiguió 36 millones; y The Hunger Games: Mockingjay - Part 1, con 35,5 millones.



En el pasado, la vez que más se aproximó China a las cifras de recaudación de EEUU fue en julio del año pasado con 580 millones de dólares, gracias al lanzamiento de Transformers: Age of Extinction, que contenía elementos cercanos a la cultura china.



El Año Nuevo Lunar en China marca el principal periodo de asistencia a las salas de cine, en el que, además, no se admiten producciones extranjeras.



Este año transcurrió entre el 18 y el 24 de febrero, unas jornadas en las que se ingresaron 270 millones de dólares, según cifras que recoge la publicación especializada The Hollywood Reporter.



China se ha consolidado en los últimos años en el mercado mundial del cine por recaudación, detrás de Estados Unidos y Japón.