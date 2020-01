Temen ataque del Estado Islámico en la región

La comunidad judía en Argentina alertó que América Latina está al alcance del Estado Islámico (EI), y alertó por posibles golpes en Brasil o Argentina. La sombra de la masacre en Münich "72 sobrevuela en territorio brasileño. El grupo fundamentalista amenaza con utilizar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como gran vidriera de sus atentados terroristas, aseguran en la colectividad judía en Buenos Aires.



Los dirigentes del colectivo judío AMIA comentaron sentirse preocupados por la posible presencia de una célula del grupo terrorista Estado Islámico en la Argentina, por lo que pidieron al Gobierno de Mauricio Macri mayores medidas de seguridad, indica la agencia oficial Télam.



“En materia de seguridad no hay feriado, ni descaso, ni domingo. La comunidad judía en particular conoce muy bien cómo se maneja el terrorismo. El terrorista no tiene feriado ni descanso”, dijo el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohel Sabban.



Objetivos estratégicos



¿Pero es Brasil su objetivo estratégico primario? ¿O sería sólo un objetivo de oportunidad?

El fiscal argentino Alberto Nisman tenía identificados a nueve países de América Latina en donde el Estado Islámico reclutaría adeptos para la Jihad. Así lo afirmó Shimon Samuels, el director para Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal, cuando relató la conversación mantenida entre ambos durante un encuentro en Londres.



Hoy Nisman está muerto y todos los indicios apuntan a que fue asesinado. ¿Su investigación sobre la avanzada sunnita en Latinoamérica fue el móvil de su muerte? ¿O fueron los resultados de su trabajo que confirmarían la vinculación de Irán en la voladura en Buenos Aires de la mutual judía AMIA y su acusación de que el gobierno Kirchnerista intentó encubrir a los autores del peor atentado terrorista sufrido en la historia de ese país? ¿O fueron ambas cosas?



Precisamente, la impunidad de la que gozan los asesinos responsables de ese acto criminal y del atentado a la embajada de Israel, ambos hechos ocurridos en los ’90 durante el gobierno menemista, hablan de la indefención del país, que se desprende de la incapacidad de la Justicia por investigar en tiempo y forma.



Además la potencial complicidad de parte de miembros de los servicios de inteligencia argentinos como de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (la más poderosa del país) son antecedentes que seducirían al Estado Islámico para actuar activamente. Es que poco ha cambiado la realidad desde entonces.



Argentina se convierte en un objetivo primario por ser el reflejo de Medio Oriente que como un espejo muestra la realidad invertida: la paz, el respeto y convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos que habitan el suelo argentino es el contraste del horror de las matanzas, la guerra constante y el fanatismo que se sufre en la cuna de estas mismas religiones. Y ese ejemplo de que se puede lograr una armonía que lleve paz a esa parte convulsionada del mundo es en sí mismo un blanco a destruir.



Y no hay que olvidar de que esas tierras cobijaron a grandes corrientes inmigratorias europeas y gran parte de su población tiene ascendencia en el viejo continente, tan odiado por los fundamentalistas.



El papa en la mira



Pero también hay que agregar que el EI ha jurado golpear el corazón del catolicismo. Y el Papa Francisco es argentino. ¿La Santa Sede en Roma está en la mira o también los ojos fundamentalistas están puestos en los templos católicos argentinos, en especial la Catedral de Buenos Aires, en donde Jorge Bergoglio comandó el arzobispado de Buenos Aires?



El gobierno argentino que encabeza Mauricio Macri teme que el Estado Islámico atente contra templos católicos, sinagogas y mezquitas, con un temor que se potencia ante la desconfianza que se le tiene a los servicios de inteligencia que encabeza la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y en medio de la mayor purga vista en años en los cuadros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.



Pero no solo los templos correrían peligro. Argentina tiene una mayor incapacidad que los países europeos para evitar masacres en lugares como centros comerciales, grandes restaurantes, teatros, cines o calles peatonales muy transitadas o en los túneles de metro de la capital del país.



Pero los graves hechos ocurridos en los años kirchneristas disparan hoy alarmas ante la posibilidad de que células fundamentalistas estarían ya actuando en Sudamérica, tal como Nisman lo aseguró en Londres, y ante la evidencia que significa que Brasil desmantelara una célula terrorista que planeaba atentar durante los juegos en Río y que Argentina detuviera a dos hombres por realizar amenazas en árabe a través de la red social twitter.



No hay que olvidar que el robo sistemático de armas, entre ellas un misil antitanque, de los cuarteles del Ejército Argentino y los faltantes según verificado en los inventarios realizados en la industria militar Fabricaciones Militares hace correr un sudor frío entre las autoridades.



Mientras todos los temores empiezan a aparecer y potenciarse, el viaje del presidente Mauricio Macri a Río de Janeiro para la inauguración de los Juegos Olímpicos disparó la teoría de que sufra un atentado. Se empezaron a tomar los recaudos, pero el entorno presidencial se queja de la poca colaboración y toma de conciencia del primer mandatario.



Tal como afirmara el papa Francisco “el mundo está en guerra” y Sudamérica, y en especial Argentina, son parte de ese mundo que para el Estado Islámico es blasfemo. Ya no es una hipótesis de conflicto, es ya el principio del conflicto en donde todos los países americanos deberán aliarse para enfrentar el terror que se querrá imponer.



Informe de Estados Unidos



Cabe destacar que un relevamiento realizado por el Soufan Group -un grupo de inteligencia de los Estados Unidos que analizó la globalización del Estado Islámico- destacó que en las filas del grupo terrorista hay 26 sudamericanos, de los cuales 23 son argentinos y tres tienen origen brasileño.



La información sobre la supuesta presencia de células terroristas internacionales en Corrientes, fue publicada por el sitio de noticias ruso Sputniknews.com, que señaló que "una célula activa de Daesh (Estado Islámico según su acrónimo) actúa desde hace algún tiempo en ese distrito, en la región fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay, según fuentes de inteligencia de Argentina".