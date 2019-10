32 empresas denunciadas por no pagar el segundo aguinaldo en Santa Cruz

32 empresas fueron denunciadas ante la Dirección Regional de Trabajo de Santa Cruz por no cancelar el segundo aguinaldo “esfuerzo por Bolivia”, según la información brindada por el director de esta institución, Aníbal Melgar.



“El día 31 de diciembre hemos recepcionado 9 denuncias y hoy (viernes) 23 denuncias, las estamos procesando de manera responsable”, explicó Melgar en entrevista con EL DEBER.



La autoridad explicó que en este caso se aplica la sanción establecida por la ley y que señala que el trabajador recibirá el doble del monto que se debió pagar hasta el 30 de diciembre.



En el caso del primer aguinaldo se recibieron 80 denuncias de impago y las mismas fueron procesadas para que las empresas cumplan sus obligaciones laborales.



“Se ha procesado de una manera responsable para no generar especulaciones y la gran mayoría están siendo solucionadas y se ha logrado el objetivo que se haga el pago”, señaló la autoridad.



Melgar pidió a los trabajadores que no hayan recibido su segundo aguinaldo que presenten su denuncia oral o de forma escrita ante la Dirección Regional de Trabajo de Santa Cruz.