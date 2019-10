Exhuman cuerpo de Maité en busca de ADN del asesino

El cuerpo de la niña Maité Nina Pereira (7), asesinada el 11 de febrero en inmediaciones de la avenida Moscú y octavo anillo, fue desenterrado ayer para la realización de una necropsia solicitada por la parte civil con el fin de buscar más evidencias del autor del infanticidio, según fuentes oficiales.



La niña, que salió de su casa en el barrio Valparaíso a comprar pan a una tienda cercana, desapareció un jueves y su cadáver fue hallado el sábado 13 de febrero semienterrado entre unos matorrales.

La autopsia reveló que había muerto asfixiada, pero no se pudo precisar si sufrió violación porque el cuerpo estaba en descomposición. En esos días un forense tomó muestras de tejidos para examinarlos, pero los resultados aún se desconocen, dijo Darly Franco, abogada de la familia de la víctima.



Trabajo en la morgue

El fiscal Freddy Durán manifestó que en la necropsia se tomaron muestras de uñas para verificar si hay rastros de piel o pelo del asesino para someterlos a un estudio de ADN.



Por el momento Faustino T.A., de 39 años, un vecino del barrio Valparaíso, es el principal sospechoso del hecho de sangre, pero él sostiene que es inocente. Guarda detención preventiva en Palmasola. “Se necesita hacer un estudio más a fondo, buscar el ADN del autor, huellas dactilares, vello púbico, etc. El detenido dice que es inocente y eso ha generado la duda y toda vez que no hay suficientes elementos para saber si hubo violación es importante la necropsia”, dijo la abogada Franco.



Lidia Pereira señaló estar cansada de trajinar de un lado a otro y la pesquisa sobre la muerte de su hija no avanza. “Ojalá que ya se pueda saber quién es el autor y que lo metan preso; estoy cansada de ir puerta por puerta en busca de justicia, quiero un poco de tranquilidad para ir al cementerio a llorar a mi hija”, se lamentó la mujer.



Lidia se mostró afectada económicamente porque, según indicó, tuvo que gastar Bs 350 en material sanitario y de protección que le pidieron en la morgue para la necropsia.



Hugo Cuéllar, jefe del equipo forense, aclaró que dicho material no era para su personal sino para la protección de los familiares de la fallecida y la abogada, que entraron a la sala. Asimismo, el galeno recalcó que las autopsias y necropsias son gratuitas