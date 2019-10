Entrevista de Romero en CNN se 'viraliza' en redes

"Paradójica", ese fue el calificativo que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio a una entrevista que tuvo ayer con un programa de la cadena estadounidense CNN, conducido por el periodista Fernando Del Rincón.



Fallas de comunicación, ironía y cierta tensión marcó el encuentro, que habló del escándalo de corrupción que surgió en el Fondo Indígena, que vincula a dirigentes de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en función de Gobierno.



La autoridad señaló que fue el Gobierno quien inició la investigación y que no existe tolerancia a los hechos de corrupción en ningún nivel, a lo que el comunicador sostuvo que "quiere decir que la corrupción está al interior del MAS y que al interior del Gobierno existen miembros corruptos".



Romero respondió señalando que "sus cifras están mal, muy mal", pero fue interrumpido por Del Rincón quien le dijo: "esto no es una conferencia de prensa, ahora quiero respuestas. No dije cifras, hable de nombres ligados al Gobierno".



El ministro boliviano preguntó: ¿puedo hablar? Y comenzó a explicar que no son 200 personas involucradas dentro del proceso de investigación y nuevamente fue entrecortado por el comunicador. "Si usted no se pone nervioso y me deja hablar, entonces, le voy a responder (...) Usted interrumpe en un tono agresivo, ¡déjeme hablar!



La conversación concluye con el comunicador de CNN señalando que "cómo vamos a aplaudir a senadores vinculados en corrupción". Romero le exige no mentir y tampoco tergiversar sus respuestas, apuntando a que el medio responde a intereses mediáticos.



