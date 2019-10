11 frases de John Lennon para recordar su 'cumple'

El exbeatle John Lennon es un ícono del siglo XX y su legado musical persiste pese a haber fallecido hace 35 años, cuando uno de sus fans le disparó en la entrada de su casa.



Desde entonces, su música se ha transmitido a las nuevas generaciones y no hay quién no se conmueva al escuchar alguno de sus éxitos como "Imagine".



Nos dio arte y nos dio de qué hablar. Se hizo famoso por su música pero también por su filosofía, ya que al final de su vida se dedicó al activismo en contra de la guerra de Vietnam.



Este viernes el artista hubiera cumplido 75 años y para recordarlo, te presentamos una lista de 11 frases con las que el músico se hizo inmortal:



1. "Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día"



2. "Cada persona es el reflejo de la música que escucha"



3. "Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora”



4. ”El dolor es algo por lo que pasamos todo el tiempo. Nacemos con dolor y el dolor es algo con lo que vivimos casi todo el tiempo”



5. ”No puedo creer que me condecoren. Yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerras”



6. ”Los del gallinero pueden aplaudir, los de los palcos basta con que hagan sonar sus joyas” (durante una premiación, los del "gallinero" son quienes ocupan el lugar más barato dentro de un teatro)



7. "La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes”



8. "Todo es más claro cuando estás enamorado”



9. "Desde que naces te drogan con la religión, el sexo y la televisión”



10. ”La religión es sólo una manera de sacarles el diezmo a los ignorantes, sólo existe un Dios, y ése no se enriquece como los curas charlatanes”



11.”Mientras más realidad enfrentamos, más nos damos cuenta de que la irrealidad es el programa principal del día”