Rusia descarta que el Estado Islámico haya derribado el avión

Las autoridades egipcias y rusas descartaron la posibilidad de que el Airbus A321 de la compañía rusa MetroJet siniestrado hoy en la península egipcia del Sinaí con 224 personas a bordo haya sido derribado desde tierra.



"Expertos aseguraron que técnicamente no se puede derribar un avión que vuela a esa altura, y es la caja negra la que determinará la causa", declaró en una rueda de prensa el primer ministro de Egipto, Sherif Ismail.



Las declaraciones de Ismail se producen poco después de que el Ministerio de Transporte ruso calificara de "no verídicas" las informaciones que apuntaban a que el avión ruso podría haber sido objeto de un ataque terrorista.



"En algunos medios de comunicación han aparecido informaciones acerca de que el avión de pasajeros ruso que volaba de Sharm el Sheij a San Petersburgo fue alcanzado por un misil lanzado por terroristas. Esta información no puede considerarse verídica", afirmó el ministro de Transporte ruso, Maxim Sokolov.



Puedes leer: Rescatan 129 cuerpos del avión que cayó en Egipto



Comunicado yihadista



Ambos desmentidos fueron precedidos por un comunicado del grupo yihadista Wilayat Sina, filial egipcia de la agrupación terrorista Estado Islámico (EI), en el que se aseguraba que el Airbus fue derribado por sus combatientes.



"Que sepan los rusos y sus aliados que no hay seguridad para ellos en la tierra de los musulmanes ni en sus espacios aéreos", afirmó en un comunicado Wilayat Sina, que opera en península del Sinaí, y que vinculó su supuesto ataque con la operación militar lanzada por Rusia en Siria.



"Mueren decenas de personas en el territorio de Shams (Oriente Medio) por los bombardeos de sus aviones y, al igual que matan, serán matados", concluyó el comunicado.



El EI además difundió este video, en el que supuestamente se ve como cae el avión siniestrado:

,



Dos aerolíneas no sobrevolarán el Sinaí



A pesar de estos desmentidos, la aerolínea alemana Lufthansa, la primera de Alemania, ha asegurado que no sobrevolará la península del Sinaí hasta que se aclaren completamente las circunstancias de la catástrofe.



Fuentes de la compañía aérea confirmaron que se evitará por razones de seguridad el espacio aéreo sobre la península, después de que el diario "Die Welt" avanzara esa información.



La aerolínea de bandera francesa, Air France, también decidió no sobrevolar la zona hasta recibir "clarificaciones" acerca de lo sucedido con el avión de pasajeros siniestrado este sábado.



Fuentes de la compañía señalaron que la decisión se toma "hasta

nueva orden" como medida de precaución, tras las informaciones

contradictorias acerca de una posible relación del grupo terrorista

Estado Islámico (EI) con el siniestro.



En imágenes:Avión ruso se estrella y mueren todos sus pasajeros