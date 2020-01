Esposa de León va a Sucre y reclamará en la Cumbre

La esposa de Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, viajará a Sucre a propósito de la Cumbre de Justicia que se inicia este viernes. La información fue confirmada a EL DEBER por la propia Gabriela Mendoza, quien calificó este encuentro como la "cumbre de la injusticia".



Mendoza adelantó que hará escuchar su voz de protesta por la detención de León a quien considera un "perseguido político". "Es una injusticia lo que están haciendo con mi esposo, mi viaje es una iniciativa personal, yo no tengo ningún afán político, solo quiero reclamar por un derecho que le quitaron a mi esposo", enfatizó.



León ya lleva casi un mes de detención preventiva por el caso Zapata, pero debido a su delicado estado de salud todavía se encuentra en el hospital Gastroenterológico de La Paz, recibiendo atención médica. Su esposa asegura que poco a poco está superando la insuficiencia renal, aunque todavía no pueden hacerle una cirugía que necesita.



"No sé quién me va a ayudar a pagar las cuentas, porque han sido los jueces y fiscales los que lo ha enfermado en las celdas, mi esposo dormía en el piso", explicó y dijo que León está custodiado por ocho uniformados en el hospital.



Según Mendoza, "la cumbre solo servirá para hacer el nuevo referéndum para la reelección del presidente Evo Morales, es echar a la basura millones de bolivianos".



Llegan las delegaciones a Sucre



A escasas horas de la inauguración de la Cumbre Nacional de Justicia, este viernes, comienzan a llegar a Sucre las delegaciones participantes y paralelamente otros sectores como los indígenas, periodistas y agrupaciones políticas opositoras que anunciaron vigilias en las afueras del Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC), sede del evento, para exigir el respeto a la propuesta de la independencia judicial, autonomía presupuestaria y pluralismo jurídico.



Las acreditaciones empezaron a ser distribuidas en un ambiente de la Gobernación, donde se vieron algunos conflictos con ciertos sectores, como los indígenas y jueces, que reclamaron mayor participación.



El CICC está listo para recibir a aproximadamente 850 participantes para la cumbre, según Estefanía Prado, una de las responsables de organización del Ministerio de Justicia.



En las próximas horas se prevé el arribo de la ministra de Justicia, Virginia Velasco y de una comitiva de ministros y legisladores; no podrá asistir el presidente Evo Morales que fue sometido a una cirugía de rodilla en Cochabamba.



El ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, anunció una “cumbre paralela” para este viernes, en inmediaciones del CICC con la asistencia de movimientos sociales, víctimas de la injusticia, indígenas que exigen la independencia judicial y el rechazo a la posible modificación de la Constitución con supuestos fines electorales para la reelección de Evo Morales.



Los indígenas también anunciaron una vigilia durante los días de la cumbre y la inclusión de la justicia indígena originaria campesina como política de Estado a partir de la Cumbre Judicial, según dijo el ex curaca Samuel Flores.



El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Efren Choque, anunció que pedirán en la cumbre una mesa específica para abordar el marginamiento de la justicia indígena originaria por parte del Estado y de no ser escuchados anunció una nueva cumbre indígena para asumir acciones.



Las calles de Sucre se muestran con mayor tráfico de personas visitantes, algunos sectores que hacen pública sus propuestas hacia la Cumbre en la plaza 25 de Mayo.



Los hoteles y alojamientos estarían copados ante el arribo de aproximadamente 2.000 personas entre participantes al evento, personal de apoyo y otros sectores que anunciaron vigilias.