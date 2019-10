Ernesto Suárez denuncia que fue allanado y encañonado por policías en un hotel del Beni

El candidato a gobernador por Unidad Demócrata (UD) en el departamento de Beni, Ernesto Suárez Sattori, denunció una irrupción a mano armada en la habitación del hotel de San Ramón, localidad beniana en la que estaba de campaña electoral.



Suárez, que ha sido denunciado por una concejala riberalteña para que sea inhabilitado como candidato, denunció que policías de Umopar llamaron a su puerta en la habitación que ocupaba en un hotel en San Ramón y que, tras abrirles, fue encañonado con una arma de 9mm y una ametralladora. La operación, según el relato de Suárez, ocurrió a las 0:17 de la madrugada de este sábado.



Entre diez y doce efectivos allanaron el hotel en el que se encontraba frente a la plaza principal, justo cuando se disponía a descansar después de una actividad proselitista. Tocaron a su puerta y a la de su comitiva (entre ellos el gobernador de Beni, su piloto y otros agentes de campaña) con arma en mano.



La gente de Umopar solo informó que estaban buscando a un ciudadano brasileño y cuando uno de los efectivos, que no logró ser identificado por Suárez, lo reconoció, se disculpó y ordenó bajar las armas.



Suárez manifestó que este hecho levanta suspicacias dado que “hay una subida de tono en la campaña con acusaciones que van y vienen”. El candidato agregó que exigirá explicaciones al Ministro de Gobierno, “me gustaría saber si esta es una gentileza de parte del que sé; seguramente dirán que era un operativo de rutina o que tenían información de que había alguien sospechoso en el hotel, pero me gustaría saber por qué no había un fiscal o una orden de allanamiento”.