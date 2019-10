Chiquitanos en vigilia tras la visita de Rubén Costas

Rubén Costas llegó hasta el lugar de concentración de los indígenas chiquitanos para saludarlos y observar las condiciones en las que desarrollan su protesta. Después los instó a que se reúnan con miembros de la Asamblea Legislativa Departamental ya que considera que esa es la instancia que debe analizar sus pedidos.



Tras la visita de Costas, los indígenas decidieron suspender la huelga de hambre que iniciaron el jueves 13 de sus integrantes, pero mantienen la vigilia en el lugar.

La presidenta de esta instancia legislativa, Kathia Quiroga, manifestó su predisposición a tener un encuentro con los indígenas, pero éstos insisten en un diálogo previo con el gobernador.



La visita de Costas no fue del todo productiva, según los indígenas que esperaban entablar una conversación mas amplia con él. "Cuando le consultamos sobre las regalías nos dijo que no era competencia del ejecutivo departamental, entonces ¿para que vino? Queremos soluciones no visitas de cortesía", dijo Benita Maquera Machicado, cacique indígena.



Los movilizados tendrán una asamblea con sus bases en las próximas horas para definir los pasos a seguir, anticipan que mantendrán su vigilia hasta conseguir sentarse en una mesa de diálogo con la primera autoridad del departamento.



El frío les juega una mala pasada

?Los líderes de la movilización recurren a la sensibilidad de los cruceños para con su causa ya que se vieron sorprendidos por el clima. Esta madrugada ingresó un frente frío a la región que pone a prueba la resistencia de los manifestantes ya que no están provistos con suficientes frazadas. "Cualquier ayuda será bienvenida", dijeron.