Detectan un tumor en el cerebro a Xavier Albó

El sacerdote jesuita y reconocido antropólogo y lingüista Xavier Albó reveló el domingo en su columna de opinión que tiene un tumor en el cerebro, afortunadamente benigno, y que por ello será sometido a una intervención quirúrgica.



"Estoy retenido en la Llajta por una inesperada cirugía que deben realizarme en los próximos días para extirpar, o al menos reducir, un tumor en el cerebro, por suerte benigno, pero ya demasiado desarrollado. Por ese motivo los médicos han pedido que me mantenga tranquilo aquí", asegura el texto de Albó, que se publicó en el diario La Razón.



El sacerdote, nacido en España, es uno de los principales investigadores bolivianos y latinoamericanos sobre pueblos y lenguas indígenas.



Albó hizo la mención a propósito de contar que el jueves 17 se será entregado en La Paz el Premio Linguapax, auspiciado por una filial de la Unesco, justamente por su trabajo a favor de rescatar lenguas indígenas en peligro.



"Llegamos a concertar una fecha (de entrega del premio) y, cuando ya estaba todo listo y yo estaba a punto de retornar de otro evento al sur del Brasil, sufrí una caída inesperada, que destapó la existencia de ese tumor, que al parecer ya se estaba incubando desde bastantes años atrás. Dios tiene siempre sus caminos misteriosos", asegura el sacerdote.



Albó fue reconocido por su aporte a la promoción de la diversidad lingüística y de la educación multilingüe en diversas comunidades indígenas de Bolivia.



La columna cuenta también que, debido a la operación a la que debe someterse, Albó no podrá viajar el domingo 20 de septiembre, "como había soñado", al municipio de Charagua, "para observar en vivo y directo el diferido referéndum autonómico guaraní, cuyo resultado es difícil de prever".



Charagua, recordó Albó, "es por mucho el mayor municipio de todo el país, con dos veces el tamaño de todo el departamento de Tarija, aunque con mucha menos población y con una desafiante complejidad interna tanto étnica como política".



La obra de Albó es amplia, influyente y rica. Ha trabajado sobre todo en temas relacionados a los pueblos indígenas, lenguas autóctonas, derechos humanos, liderazgos en las áreas rurales, etc. Es doctor en lingüística por la Universidad de Cornell, Nueva York, y doctor en lingüística por la Católica de Quito. Obtuvo una licenciatura en teología en la Universidad Borja de Barcelona.