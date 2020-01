Whatsapp ya permite las menciones en los grupos

De manera silenciosa y sin anuncio previo, ha llegado una característica que forma parte del ecosistema de una red, Twitter, tan popular que ha creado ella sola una forma propia de comunicarse. Y, ahora, WhatsApp ha decidido incorporarla a su servicio.



Se trata de las menciones directas a un usuario en particular. Esta opción está disponible, como no podía ser de otro modo, únicamente en los chats grupales.



La nueva funcionalidad se encuentra en las versiones de la plataforma (2.16.10 y 2.16.259), disponibles para los sistemas operativos iOS y Android.



Para hacer uso de esta característica, el usuario debe escribir el arroba (@) y de forma automática aparecerá un listado de los miembros del grupos para poder nombrar directamente a la persona a la que se quiere mencionar, al igual que sucede en la red del pajarito azul.



Sin embargo, esta novedad de WhatsApp se empotra con el servicio de notificaciones. Al igual que sucede con un mensaje individual, a pesar que el usuario tenga silenciado el chat de grupo, recibirá una alerta en el momento en el que ha sido mencionado, para bien o para mal.



Se trata de una opción, ya que se podrá desactivar desde la configuración de ajustes en la aplicación en donde se informa de las notificaciones disponibles. Por ahora, no está disponible para sus versiones de escritorio.



En cuanto al diseño escogido para las menciones, WhatsApp ha decidido resaltar al usuario mencionado con un color azul.



La compañía, propiedad del gigante Facebook, ha incorporado en los últimos meses importantes características, tales como la cita de un usuario, la posibilidad de compartir archivos en varios formatos, una mejora sustancial de su seguridad con el cifrado de extremo a extremo, aunque la llegada de las demandadas videollamadas continúan haciéndose de rogar.