Carla Ortiz cree que sus admiradores están "confundidos"

La actriz boliviana, Carla Ortiz, respondió a las críticas que surgieron en las redes sociales por su trabajo en Siria y con la amabilidad que le caracteriza dijo que prefiere no perder su tiempo en sus admiradores que la cuestionan porque cree que están confundidos.

"Mi amor! He estado literalmente a punto de morir... y mi alma y vida están dedicadas profundamente a la gente Siria! No puedo perder ni un minuto de tiempo en estos mis admiradores confundidos. No tengo nada (más) que comentar al respecto", afirmó Ortiz, cuando ANF quiso conocer su percepción sobre sus detractores.

En los últimos días, Ortiz fue criticada por algunos usuarios de las redes sociales, que incluso empezaron a difundir memes en base a las fotografías que la reconocida actriz se tomó en medio de la destrucción de Siria. La acusaron de "banalizar" la guerra en ese país e incluso calificaron el documental que prepara sobre el conflicto sirio como una "desfachatez".

Algunos memes que se crearon en contra de Ortiz.

Sin embargo, frente a esas críticas, también surgieron una serie de muestras de cariño y respeto hacia Ortiz, quien desde hace varios años lleva el nombre Bolivia por diferentes partes del mundo a través de sus diversos trabajos cinematográficos.

En ese sentido, Ortiz dijo: "Gracias a Dios he recibido más de 6000 mensajes de mis compatriotas dándome su amor y apoyo".

La actriz de cine y telenovelas emprendió hace ocho meses un primer viaje a Siria para empezar a recabar información para el documental que prepara sobre el conflicto en ese país con el fin de mostrar una mirada más allá de lo que usualmente presentan los medios de comunicación internacional sobre el sufrimiento del pueblo sirio.

Carla Ortiz en medio de la destrucción

Ortiz recorrió cerca al 75% de la región en conflicto y estuvo tanto en área protegida por el Gobierno de Siria como en zonas "liberadas" e incluso en territorio de dominio de los "rebeldes".

En estos meses de intenso trabajo, la boliviana logró hablar tanto con gente de la oposición, como con los ciudadanos que se consideran "neutrales" y también con los "pro régimen".

Una de sus experiencias más peligrosas que atravesó en Siria fue durante su reciente visita a Alepo, donde estuvo en medio de intensos bombardeos.

"En Alepo escuchas cada 30 segundos o cada minuto explosiones, ni siquiera cada hora, es constante y vos como extranjero te das cuenta que una situación de seis años en ese estado no puede ser una vida digna", remarcó.

Por eso, según la actriz, lo único que pide ahora la gente dentro de Siria es que se acabe la destrucción que está causando esta guerra.

"Si realmente todos los seres humanos tuviésemos (la oportunidad) de mirar a los ojos de un niño sirio, te juro que no necesitaríamos ninguna explicación, no necesitaríamos entender nada, para poder pararnos todos al frente y pedir la paz (en Siria) y creo que eso es una responsabilidad humana después de toda nuestra indiferencia a lo largo de seis años", declaró en una entrevista con sputniknews.com.

El documental de Ortiz se llama "La Voz de Siria" y se espera su estreno para junio del próximo año.