Disney anuncia secuelas de El libro de la selva

Disney confirmó este lunes lo que Hollywood llevaba meses rumoreando y anunció secuelas de "El libro de la selva", "Maléfica" y "Mary Poppins", uno de sus mayores éxitos.

La compañía fijó además las fechas para estrenar cinco películas de acción real entre julio de 2017 y diciembre de 2019, aunque no precisó el título de los filmes en el comunicado enviado a la prensa.



El estudio de animación aprovechó el tirón que está teniendo en los cines de todo el mundo la nueva historia sobre Mowgli -el niño criado por una manada de lobos en medio de la selva- para ratificar una segunda parte. La película contará de nuevo con el director Jon Favreau y el guionista Justin Marks.



De la misma forma, Angelina Jolie volverá a ponerse en la piel de Maléfica para ser la bruja que le amarga la vida a La Bella Durmiente, mientras que Emma Stone estará en "Cruella", inspirada en "101 dálmatas". Emily Blunt, de su lado, protagonizará la próxima entrega de "Mary Poppins", la historia sobre la encantadora niñera encarnada en 1964 por Julie Andrews. La oscarizada Reese Witherspoon también tendrá el rol principal de "Campanilla", una adaptación de "Peter Pan", al tiempo que Tim Burton se meterá en el universo de "Dumbo" para dirigir una nueva historia sobre el elefante más famoso de la factoría de animación.



Dwayne Johson será la estrella de "Jungle Cruise" y Ava DuVernay dirigirá "A Wrinkle in Time".

El cineasta sueco Lasse Hallstrom se encargará por su parte de llevar a cabo "The Nutcracker and the Four Realms", basada en el cuento "The Nutcracker and the Mouse King" de E.T.A. Hoffmann, que a su vez está inspirado en el famoso "Cascanueces" de Piotr Chaikovski, uno de los ballets más famosos del mundo.



Las películas de acción real se han convertido en una fórmula de gran éxito económico para Disney: "Alicia en el país de las maravillas" (2010), "Maléfica" (2014) y "La cenicienta" (2015) amasaron juntas más de 2.300 millones de dólares