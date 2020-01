Piden no afectar cordón ecológico con el 6to. anillo

La representante del Colectivo Árbol, ElianaTorrico, se pronunció hoy sobre la ampliación del sexto anillo, que contempla el "traslado de árboles" en la zona de la Costanera, indicando que esperan que el proyecto sea socializado con los medioambientalistas y que se busquen otras alternativas para no afectar el cordón ecológico.

Torrico indicó que mediante los medios de comunicación tomaron conocimiento de que la ampliación de la ruta ‘tocará’ parte del cordón ecológico y el proyecto contempla el traslado de árboles.

En este sentido, la representante del Colectivo Árbol adelantó que se va a pedir a la comuna considerar otras alternativas para no afectar el principal pulmón verde de la ciudad que sirve de protección natural a la urbe y es el único corredor biológico en el lado oeste de la ciudad. Además, pidió considerar que un árbol no es una unidad aislada, pues quitar uno significa dejar un hueco en el cordón. Agregó que no todos los se pueden trasplantar, algunos de ellos depende del microsistema que han desarrollado en su entorno.