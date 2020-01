Bob Gruen, mis fotos punk

Bob Gruen ha tenido la suerte de retratar los momentos más importantes del rock and roll, desde ese primer concierto eléctrico de Bob Dylan, en 1965, hasta la época dorada del punk en el CBGB de Nueva York. Amigo de los Rolling Stones, fotógrafió a los Sex Pistols y a David Bowie, a la Velvet Underground, a John Lennon y a Iggy Pop. El fotógrafo estadounidense, de 72 años, tiene los mejores documentos del rock de todos los tiempos.



_ ¿Cómo te introduciste en el mundo del rock y empezaste a fotografiar todas estas bandas y cantantes?

En los 60 estaba la idea de probar algo y luego dejarlo, y yo no quería trabajar en absoluto; así que después del colegio estuve viviendo con una banda de rock. Mi idea era divertirme. Luego de un par de años esta banda tuvo un contrato discográfico y el sello usó las fotos que les había sacado. La fotografía siempre fue mi pasatiempo, siempre tomaba fotos de mis amigos. Cuando la compañía usó mis fotos me contrataron para sacar fotos de otras bandas, y una cosa llevó a la otra y todavía sigo sacando fotos a bandas. Entonces, en realidad, no lo escogí sino que me escogió a mí.



_ Han pasado más de 40 años desde que empezaste ¿Cómo ves tu carrera?

Bueno, sigue yendo para arriba. La verdad, llevó casi 50 años en esto. Pero mi carrera empezó en realidad en 1970 cuando conocí a Tina Turner, le tomé unas fotos en un recital, se las mostré, le gustaron, y empezaron a llamarme para contratarme e ir de gira con ellos para tomar más fotos. Mi primera portada de álbum en 1971 fue una foto de Tina Turner (N.d.R.: para el disco de Ike y Tina Turner 'Nuff Said).



_ ¿Cómo fue el participar de ese movimiento musical de los 70 junto a los Ramones, The Velvet Underground, New York Dolls?

Bueno, pienso que cuando las cosas simplemente suceden, no piensas en el aspecto histórico, solo parece divertido. No sabía que la cultura estaba cambiando mucho, sólo parecía divertido.



_ Aprendiste a sacar fotos por tu cuenta ¿Por qué crees que a la gente le gustaban tus fotos cuando iniciaste?

Estoy muy interesado en captar el sentimiento y la pasión en una foto, y no solo los hechos. Me gusta que cuando la gente ve mis fotos sientan cómo es estar ahí.



_ Muchas bandas te consideraban como un miembro más de ellas ¿Alguna vez pensaste integrarte en alguna como músico?

Cuando estaba en la secundaria toqué algo de música, un poco de trompeta y batería, pero no era muy bueno. Después de la secundaria toqué algo de musica folk con guitarra, pero cuando mis amigos empezaron a tocar rock and roll, resultó que yo era mejor tomando fotos que haciendo música.



_ El primer concierto que fotografiaste fue el New Port Folk Festival (1965) cuando Bob Dylan se ‘volvió’ eléctrico. ¿Qué significó ese día, mucho más hoy que Dylan es considerado el mejor compositor del mundo?

Era un gran fan de Bob Dylan y me gustaba mucho. Pensaba que su nueva música era muy excitante y muy interesante. Creo que lo que Dylan estaba diciendo ese día era que el rock and roll era la nueva musica folk de Estados Unidos y creo que tenía razón, porque la música folk significa la música del pueblo, y creo que mucha más gente está interesada más en el rock and roll que en las viejas canciones acústicas.



_ Don Letts hizo un documental sobre tu vida y tu carrera, ¿Cómo te sentiste con esto, ya que Letts ha hecho importantes documentales sobre el punk y sus representantes?

Don es amigo mío desde hace años, incluso antes de que él fuera cineasta, y es un muy buen cineasta. Me sentí emocionado cuando quiso hacer un filme sobre mí, porque tambien incluyó a Iggy Pop, Alice Cooper, Yoko Ono, Debbie Harry, Billy Joel Amstrong, mucha gente hablando no solo de mí, sino también de lo que significa la imagen y de cómo la gente se sintió inspirada por la imagen del rock and roll. Al filme le fue muy bien, fue transmitido por televisión por cable a todo el mundo. Y tiene un buen soundtrack, la música en el documental es muy buena, de hecho es tan sorprendente que no puedo financiarlo para hacerlo DVD, solo tiene licencia para televisión por cable, y obtener una licencia para vender el video es muy caro para mí.



_ Muchos de tus amigos y músicos que fuiste fotografiando van muriendo en estos últimos años con más frecuencia...

Sí, todos los Ramones, John Lennon, Joe Strummer, Sid Vicious, Johnny Thunders y muchos amigos. Yo me siento muy afortundado de estar con vida.



_ ¿Me puedes mencionar tus cinco fotos favoritas?

Tengo más de cinco favoritas, pero me gusta la foto de Tina Turner que es una imagen múltiple, que es en realidad una imagen que tiene como la toma esparcida, para capturar diferentes escenas de Tina en una sola. La foto de John Lenon en la Estatua de la Libertad pienso que es una foto importante porque mucha gente veía en Lenon una inspiración para la libertad personal, similar a lo que esa estatua representa. Me gusta la foto de The Clash que les tomé en Boston, es una de las fotos en acción más emocionantes del rock and roll. Me gusta la foto de Led Zeppelin delante del avión porque muestra todo el exceso de los 70. Y hay muchas fotos más, como las de Debbie Harry, porque ella simplemente es hermosa y sería dificil escoger una.



_ ¿Y qué hace sactualmente? ¿Sigues yendo a trabajar a los conciertos?

No trabajo como acostumbraba, porque ahora todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, y todo el mundo esta sacando fotos, así que no trabajo como lo solía hacer. Pero todavía voy a los conciertos, a ver tocar a mis amigos y tomo fotos, muchas de ellas estan en mi pagina web.



_ Fuiste amigo cercano de John Lennon, y la foto que le sacaste en Nueva york es bastante icónica...

Sí, es una de mis fotos favoritos porque a mucha gente le gusta. Estoy feliz de tener algo que sea ampliamente conocido y que a mucha gente le guste esa foto, estoy muy orgulloso de eso.



_ ¿Y conocés alguna banda de Sudamérica, de Bolivia quizás?

De Bolivia creo que no conozco a nadie, pero conozco a Supla, de Brasil, es muy conocido ahí. En enero o febrero de este año espero tener una exposición en Buenos Aires. Tuve muchas exposiciones en Brasil y Argentina, así que este verano en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina. No tengo un agente en Bolivia pero me gustaría tener una exhibición ahí algun día.



(Traducción de Camilo Urquizu)