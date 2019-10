Las 20 mejores y virales publicidades de enero

En enero y antes del gran evento del Super Bowl en Estados Unidos, muchas empresas lanzaron sus anuncios por las redes sociales, para hacerse de una mayor publicidad sin ningún costo. YouTube recolectó las 20 mejores que se convirtieron en las más virales del mes.



Atletas, animales y celebridades son algunos de los personajes que aparecen en estos interesantes y creativos anuncios.



El primer puesto en la lista de los comerciales más compartidos fue para una campaña contra la violencia doméstica italiana. En el clip, les piden a unos niños dar una palmada a una chica y ellos se niegan.



Otras compañías se fueron por la ruta del sentirse bien, donde sus anuncios van más ligados con la naturaleza, la vida cotidiana y hasta con los gustitos que uno se puede dar.



Conoce cuáles fueron los anuncios:



1. Contra la violencia ¿Qué sucede cuando usted pone un muchacho delante de una chica y le pide abofetearla?,

2. Budweiser: Perro perdido

,

3. Australia Animales: Gente impresionante,

4. Microsoft HoloLens: Transformar su mundo con hologramas

5. Ambulancia: Los Chokeables,

6. Deporte Inglaterra: Esta chica puede,

7. Snickers: La tribu de los Brady

8. Adidas: Habrá enemigos,

9. Budweiser: No decepcionar a un Clydesdale

10. Chanel: Primavera/Verano Alta Costura 2015,

11. Bud Light: Vida Real Pac-Man,

12. No Más: Super Bowl PSA,

13. Arsenal: Esto es lo que sucede cuando usted pone Santi On The Spot,

14. Skittles: Marshawn Lynch Conferencia de prensa,

15. Disney: "Let It Go" Sing Along,

16. Victoria Secret: No dejar caer la bola,

17. McDonald: El Super Bowl, no podemos esperar para mostrar lo que un poco de amor puede hacer,

18. Emperador: Carmen Salinas,

19. M&M’s: Fans,

20. UPS: Conductor en un día,