Grecia convoca a referendo y puede quedar fuera del euro

La zona euro empezó a blindarse ante un irreversible default de Atenas y una eventual salida del euro, tras rechazar la prórroga del programa de rescate pedida por el gobierno griego, que anunció un referendo sobre las propuestas de sus acreedores.



“El programa de ayuda expirará el martes por la noche", dijo el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en conferencia de prensa luego de una reunión de ministros de más de tres horas, la quinta que se organiza por Grecia en menos de diez días.



Esa fue la respuesta de los ministros de Finanzas de la zona euro a su colega griego Yanis Varoufakis, que había pedido que se extendiera el programa, que vence el martes, por unos días o semanas para poder celebrar en condiciones medianamente normales el referendo anunciado para el 5 de julio sobre la oferta de los acreedores.



Esto, cuando el martes Atenas debe pagar al Fondo Monetario Internacional un vencimiento de 1.500 millones de euros que de no hacerlo colocaría el país en default.



Según un documento filtrado el viernes, los acreedores -UE y FMI- proponían prolongar cinco meses el actual plan de rescate prestando a Grecia 15.500 millones de euros (12.000 millones del lado europeo y 3.500 millones del FMI) a cambio del cumplimiento progresivo y estricto de una serie de reformas y ajustes.



El gobierno griego rechazó la oferta estimando que el plazo de extensión y la financiación ofrecidos son muy cortos. Y añadió que las condiciones impuestas en materia de fiscalidad y pensiones, entre otros, son "medidas recesivas y socialmente destructivas".



Referndo en camino

"Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos a todos los niveles y del apoyo pleno y total del Eurogrupo, esta propuesta fue rechazada por las autoridades griegas, que rompieron las negociaciones unilateralmente" el viernes por la noche, según un comunicado del Eurogrupo que no fue refrendado por el ministro griego.



Dijsselbloem precisó que los ministros de la zona euro se reunirían inmediatamente después de su conferencia de prensa, sin el colega de Grecia, para evaluar las "consecuencias" y "preparar lo que sea necesario para garantizar la estabilidad de la zona euro".



Este rechazo a la extensión del programa "dañará seguramente la credibilidad del Eurogrupo como unión democrática de Estados miembros, me temo que el daño será permanente", dijo Yanis Varoufakis.



"Nosotros esperamos que de aquí al martes haya un acuerdo. Y en ese momento le diremos al pueblo griego que vote sí" en el referendo, explicó.



Varoufakis rechazó además que el referendo se convierta en un plebiscito a favor o en contra de seguir en la Eurozona