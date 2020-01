Evo 'condena' destitución de Dilma y cita embajador

El presidente Evo Morales reaccionó a través de su cuenta oficial en Twitter sobre la destitución definitiva de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil y oficializó la "convocatoria" al embajador nacional en el vecino país, José Kinn.



"Condenamos el golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Acompañamos a Dilma (Rousseff), Lula (da Silva) y su pueblo en esta hora difícil. #FuerzaDilma" (sic), escribió el mandatario en su perfil en la red social.



Agregó que "estamos convocando a nuestro embajador en Brasil para asumir las medidas que en este momento se aconsejan", en referencia a la medida drástica que anunció hace días y que implica obtener información sobre lo que sucede.



En la víspera el Canciller David Choquehuanca manifestó que "el presidente siempre puede llamar a su embajador para tener una información de lo que pasa en el país, entonces, el Presidente ha expresado eso, porque es facultad de cualquier presidente convocar o llamar".



Sin embargo, aclaró que dicha acción no constituye "retirar" al representante diplomático. "Siempre convoca, solo que a veces no se mediatiza permanentemente, las autoridades, los embajadores son convocados. Por ejemplo, yo he convocado, porque estamos trabajando con parlamentarios varios temas, y quería que venga nuestro embajador de Francia y ha sido convocado nuestro embajador. El embajador va a retornar", explicó.



Esta jornada el Senado de Brasil destituyó definitivamente del cargo a la presidenta suspendida Rousseff, con 61 votos a favor y 20 en contra, de los 81 legisladores que conforman el pleno, según la transmisión televisiva del canal del Senado Federal brasileño.



