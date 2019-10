¿Eres actor? Este taller te puede interesar

Si eres actor o te interesa aprender actuación, esta podría ser tu oportunidad. Del 2 al 12 de febrero se llevará a cabo un Taller de Entrenamiento Actoral en el Laboratorio de Artes Escénicas (LATE, en Mendez Arcos, Nº 785) de la ciudad de La Paz.



El Taller será dictado por Gabriel Argañaraz Sapia, actor y pedagogo teatral argentino, quien te enseñará una serie de herramientas propias del lenguaje teatral, que son aportadas a través del entrenamiento del cuerpo, la voz y la interpretación.



Este curso, cuenta Argañaraz a EL DEBER, "hace hincapié en el desarrollo del proceso creativo del actor y pone una metodología al alcance del estudiante, para que pueda aportar originalidad y verosimilitud a la creación del personaje".



Mira todo lo que puedes aprender:



1. Estímulos, son los que se dan a través de los sentidos, de la memoria, el espacio, etc.



2. El cuerpo, consiste en el proceso de estimulación creativa a través del movimiento.



3. La voz, mediante ejercicios de respiración, emisión, proyección y articulación sonora.



4. El espacio, es la posibilidad expresiva del actor a partir de las características del espacio destinado a la puesta en escena.



5. El proceso creativo, en función de la puesta en escena.



6. La creación a partir de los recursos básicos del actor, como el movimiento corporal y la voz.



7. Los recursos plásticos como motivación, la luz, el color, el vestuario, escenografía, máscara y maquillaje, etc.



8. El texto como recurso y motivo de experimentación en la creación.



9. La creación colectiva, es la dinámica grupal como organización sistemática y motivadora del proceso creativo grupal.



No te quedes fuera, anímate a participar.





Informes e inscripción: 76727731 - 2911255, o al Facebook de Gabriel Argañaraz.

