Carlos Mesa: "No quiero ser candidato a la Presidencia"

El expresidente Carlos Mesa dio una entrevista televisiva este jueves al programa "No Mentiras" en la que habló sobre su relación con el presidente Evo Morales, el referendo constitucional y la causa marítima boliviana, de la que es portavoz.



El presidente Evo Morales había señalado que Carlos Mesa tendría afanes políticos y la intención de ser candidato a la Presidencia en 2019, lo que Mesa negó. "Creo que yo puedo contribuir al país como expresidente y como ciudadano, en ese sentido no quiero ser candidato a la Presidencia en 2019", afirmó. Sin embargo, indicó que si quisiera hacerlo está "en todo el derecho del mundo".



"Yo no puedo adivinar cuál va ser la situación del país ni la mía en 2019", señaló más tarde dejando una puerta abierta a que la decisión de no postularse pueda cambiar.



La relación con Evo Morales



Mesa hizo público su apoyo a la opción del No en el referendo y publicó en su cuenta de Twitter que "no hay personas imprescindibles, solo causas imprescindibles", lo que desató las críticas del presidente Evo Morales.



Al respecto, recordó que fue Morales quien lo invitó a ser vocero de la causa marítima y ratificó su intención de continuar en ese cargo pero que si el presidente cree que él ya no es necesario va a "respetar su decisión".



Mesa indicó que cuando "pase la turbulencia", en alusión a las acusaciones del presidente, espera mantener buenas relaciones por la demanda del mar.



Los elogios



"Creo que Evo Morales es una de las figuras más importantes de la historia republicana del país (..) va quedar como un referente imprescindible para entender Bolivia", indicó.