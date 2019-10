Llally le exige a Evo que se disculpe por escrito

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, pidió al presidente Evo Morales disculparse por escrito respecto a sus declaraciones en las que afirmó que las demandas del ente cívico le “causaban risa”.



“En el año 90, Potosí ha defendido el salar (de Uyuni) cuando lo querían rifar a las empresas transnacionales. Se hizo marchas, huelgas de hambre y ahora el Gobierno nacional nos sigue traicionando (…) pero no he escuchado las disculpas y como no he escuchado, le pedimos al Gobierno nacional que las disculpas tienen que ser de forma escrita, porque tiene que haber seriedad a esta entidad y al departamento de Potosí”, dijo Llally.



La dirigencia cívica fue cuestionada por el Gobierno debido a sus demandas de desarrollo para el departamento y la exigencia -en un principio- de dialogar solo con el presidente. Hace algunas semanas, Morales dijo que estas exigencias le “causaban risa”. Sin embargo, el fin de semana, el mandatario pidió disculpas públicamente por estas declaraciones, aunque reiteró que los pedidos de Comcipo tienen fines políticos.