Into the Badlands lista para hipnotizar

El universo distópico de Into the Badlands, la megaserie de AMC, estrena este domingo a las 22:00 y en simultáneo con Estados Unidos, su segunda temporada compuesta por 10 episodios y protagonizada por Daniel Wu (Warcraft: the Beginning), Aramis Knight, Emily Beecham y Nick Frost, entre otros.

Esta nueva entrega presenta a Sunny y a M.K., separados y prisioneros en lugares remotos. A medida que M.K. intenta dominar sus poderes, Sunny pelea por regresar a su tierra.

Mientras tanto, Minerva la viuda y baronesa de Badlands, continúa en su misión por reunir poderes para derrocar a Suanny y a M.K.

ESPERADA

La serie ha contado con una fuerte presencia española, ya que el director Paco Cabezas (responsable también de varios episodios de Penny Dreadful) ha dirigido cuatro capítulos de la ficción. "Ha sido un gustazo, porque es una serie con unos medios increíbles y una historia muy parecida al cine de artes marciales con el que me crié", asegura el director.

PARA ENTENDERLA



La ficción de AMC es una curiosa y original mezcla de acción, drama y artes marciales, algo que convierte la serie en un producto único de la ficción actual.



"La serie te evoca sensaciones muy infantiles, en el mejor sentido de la palabra. Te sientes como un niño viendo a toda esa gente pegando saltos de tres metros", comenta Cabezas.

Según el director español, no hay ningún inconveniente para los espectadores que no hayan visto la primera temporada de Into the Badlands.



"En esta temporada le han dado mucho peso al actor Nick Frost, porque conecta de inmediato con el espectador. Él es un vehículo para los que no han visto la primera temporada y los guionistas han sido muy inteligentes para crear una nueva que no se diferencia de cualquier obra de Shakespeare o incluso de Juego de tronos”, señala el español.



En su opinión, en esta segunda entrega han sabido sumar "tramas de pasión, muerte, sangre y sexo junto a escenas de peleas impresionantes"