María Julia Arana Sema: “La sustentabilidad es una oportunidad”

La joven cruceña, que radica hace 12 años en Buenos Aires (Argentina), llegó a Bolivia para dictar un curso sobre Cómo elaborar un reporte de sustentabilidad con la metodología GRI (Grobal Reporting Initiave). Su gran experiencia en sustentabilidad empresaria, su espíritu, la pasión de compartir conocimientos y aprendizajes, le permiten viajar a muchos países.

María Julia Arana (30), que el año pasado se ganó una beca de la ONU como periodista, lo que le permitió estar tres meses en New York y luego realizar la cobertura de la sesión de la Asamblea de Naciones Unidas, demuestra en cada palabra que emite su convicción sobre la importancia de la responsabilidad empresaria. Ella habla del panorama nacional con la normativa que planteó la ASFI para las entidades financieras y lo que sucede en Latinoamérica y a escala internacional.

¿En los días del curso logró identificar un panorama sobre la responsabilidad empresarial en nuestro país?

Las primeras impresiones me permiten decir que es un tema que recién se empieza a trabajar comparado con Argentina y otras regiones de América Latina. Durante el curso identifiqué que hay mucho interés y compromiso de las organizaciones. Hay instituciones que ya realizan acciones de RSE pero que no las identificaban. En esta etapa, considero, que hay una alineación hacia las prácticas de sustentabilidad.



¿Por qué es importante desarrollar los reportes de sostenibilidad?

Hubo un cambio de rol de las empresas en la sociedad. Con los años hay mayores exigencias no solo de lo legal, sino de la sociedad misma que cada vez está más informada y quiere una rendición de cuentas de lo que está haciendo en las dimensiones social, económica y ambiental, que involucran a a la sustentabilidad. Dentro de este cambio de rol, hay empresas que quieren liderar y diferenciarse de sus competidores a través de la sustentabilidad.



¿Qué es el reporte GRI?

Es una metodología que te permite reportar no solo información de lo que se está haciendo. Es una herramienta para gestionar la sustentabilidad. El reporte de sostenibilidad es la información que debe llegar a todos los públicos de interés, pero va más allá porque permite documentar las fortalezas y las debilidades de la gestión para mejorar.



¿Cuál es el panorama en Argentina sobre los reportes de sustentabilidad?

Es distinto porque no existe una regulación que obligue. La única que está vigente es la tade la provincia de Mendoza que habla de los reportes sin ser obligatorios sino de manera voluntaria de las empresas. Las multinacionales hace mucho tiempo que elaboran sus reportes. Con respecto a las empresas argentinas llevan más de 20 años, inicialmente como filantropía, pero fueron aplicando una mirada integral de la sustentabilidad. Hay más de 200 que reportan con la metodología GRI y otras más.



¿Cuál es la innovación o proyección sobre los reportes a nivel internacional?

Alinearse sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gobierno de Argentina está liderando este tema. En julio, presentará su plan estratégico en relación a los ODS. Este es un mensaje muy fuerte para las empresas porque deben articularse con el Estado para trabajar con los ODS