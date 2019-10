Rector de UCB ve riesgos en uso de 'buscadores'

El rector de la Universidad Católica Boliviana, Marco Antonio Fernández, considera que el uso de buscadores como Google y otros en la educación es positivo porque con esas herramientas virtuales el conocimiento está al alcance de todos, pero subraya que el riesgo está en que le quita discernimiento a los estudiantes.



“Es positivo porque el alumno ya no necesita ir a la biblioteca como era antes y el conocimiento está mucho más al alcance de todos desde la computadora de su casa o incluso desde el celular. Pero es perjudicial porque uno tiende a buscar y buscar mucho, pero no a profundizar, ahí hay un problema. El Google y otros buscadores quitan la capacidad de discernimiento a los estudiantes, y nuestra misión como universidad es enseñarles a pensar. Con estas herramientas el usuario tiende a picar de un lado a otro, a recurrir al copy/paste (copiar y pegar), pero no a entrar en profundidad", señaló.



Fernández aceptó hablar ampliamente sobre este tema, y en una entrevista que se publicará mañana en este medio revela qué hace la UCB para contrarrestar este tema de que el 14 de mayo la Universidad Católica Boliviana cumple 50 años. En Santa Cruz se abrió en 1993 y tiene 2.700 alumnos en la región actualmente el campus más grande de esta institución a nivel nacional.



Este jueves será la celebración en Santa Cruz, con una misa en la Catedral de la plaza 24 de Septiembre, que tendrá la presencia de un enviado de la Santa Sede y de rectores de las universidades católicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay y luego un acto académico en el campus.